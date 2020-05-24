أول أيام العيد.. الدمام تسجل أعلى درجة حرارة في المملكة

الأرصاد: أجواء صيفية حارة ورياح نشطة خلال عيد الفطر

سجلت مدينة الدمام اليوم الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك أعلى درجة حرارة في المملكة بـ 43 درجة مئوية، بينما سجلت مكة المكرمة والقنفذة ٣٩ درجة، والمدينة المنورة والرياض ٤٠ درجة، الأحساء وحفر الباطن ٤٢، بريدة ٤٠ درجة، وينبع ٣٨ مئوية، جدة ٣٦ مئوية.

وبين المرصد الجوي أن الأجواء ستكون صيفية حارة خلال أيام عيد الفطر المبارك، كما تنشط الرياح السطحية خلال هذه الفترة.

وأكدت هيئة الأرصاد وحماية البيئة على استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة، غدًا، على مرتفعات مناطق جازان، نجران، عسير، الباحة ومكة المكرمة .

كما يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية، حائل، المدينة المنورة، القصيم .