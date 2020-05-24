النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أول أيام العيد.. الدمام تسجل أعلى درجة حرارة في المملكة

الأرصاد: أجواء صيفية حارة ورياح نشطة خلال عيد الفطر

سجلت مدينة الدمام اليوم الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك أعلى درجة حرارة في المملكة بـ 43 درجة مئوية، بينما سجلت مكة المكرمة والقنفذة ٣٩ درجة، والمدينة المنورة والرياض ٤٠ درجة، الأحساء وحفر الباطن ٤٢، بريدة ٤٠ درجة، وينبع ٣٨ مئوية، جدة ٣٦ مئوية.

وبين المرصد الجوي أن الأجواء ستكون صيفية حارة خلال أيام عيد الفطر المبارك، كما تنشط الرياح السطحية خلال هذه الفترة.

وأكدت هيئة الأرصاد وحماية البيئة على استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة، غدًا، على مرتفعات مناطق جازان، نجران، عسير، الباحة ومكة المكرمة .

كما يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية، حائل، المدينة المنورة، القصيم .

الأرصاد حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أول أيام العيد.. الدمام تسجل أعلى درجة حرارة في المملكة
سبق

سجلت مدينة الدمام اليوم الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك أعلى درجة حرارة في المملكة بـ 43 درجة مئوية، بينما سجلت مكة المكرمة والقنفذة ٣٩ درجة، والمدينة المنورة والرياض ٤٠ درجة، الأحساء وحفر الباطن ٤٢، بريدة ٤٠ درجة، وينبع ٣٨ مئوية، جدة ٣٦ مئوية.

وبين المرصد الجوي أن الأجواء ستكون صيفية حارة خلال أيام عيد الفطر المبارك، كما تنشط الرياح السطحية خلال هذه الفترة.

وأكدت هيئة الأرصاد وحماية البيئة على استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة، غدًا، على مرتفعات مناطق جازان، نجران، عسير، الباحة ومكة المكرمة .

كما يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية، حائل، المدينة المنورة، القصيم .

24 مايو 2020 - 1 شوّال 1441
07:54 PM

أول أيام العيد.. الدمام تسجل أعلى درجة حرارة في المملكة

الأرصاد: أجواء صيفية حارة ورياح نشطة خلال عيد الفطر

A A A
عبدالله السالم - الدمام
0
6,014

سجلت مدينة الدمام اليوم الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك أعلى درجة حرارة في المملكة بـ 43 درجة مئوية، بينما سجلت مكة المكرمة والقنفذة ٣٩ درجة، والمدينة المنورة والرياض ٤٠ درجة، الأحساء وحفر الباطن ٤٢، بريدة ٤٠ درجة، وينبع ٣٨ مئوية، جدة ٣٦ مئوية.

وبين المرصد الجوي أن الأجواء ستكون صيفية حارة خلال أيام عيد الفطر المبارك، كما تنشط الرياح السطحية خلال هذه الفترة.

وأكدت هيئة الأرصاد وحماية البيئة على استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة، غدًا، على مرتفعات مناطق جازان، نجران، عسير، الباحة ومكة المكرمة .

كما يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية، حائل، المدينة المنورة، القصيم .

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,489
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,716
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,783
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,560

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

هؤلاء أحق بالزكاة

هؤلاء أحق بالزكاة

أحمد عجب
(بوب كورن) ليلة العيد في منزلك

(بوب كورن) ليلة العيد في منزلك

حسن آل عمير
بين أبي قحط ومرزوقة

بين أبي قحط ومرزوقة

جمعان الكرت
صنبور ماء نقي

صنبور ماء نقي

حمد خالد العرق
ليست كل المدن روما..!

ليست كل المدن روما..!

عبدالسلام المشيطي
السنة الكبيسة..!!

السنة الكبيسة..!!

محمد الصيـعري
هل نجحت (الصحة) في احتواء كوفيد 19؟

هل نجحت (الصحة) في احتواء كوفيد 19؟

عبدالغني الشيخ
لوحة سعودية زاهية في الولاء والطاعة

لوحة سعودية زاهية في الولاء والطاعة

علي آل شرمة
المتحدث الرسمي.. اللوحة الجميلة

المتحدث الرسمي.. اللوحة الجميلة

عبدالسلام المشيطي
الأُسر المنتجة وصنع الكمامات

الأُسر المنتجة وصنع الكمامات

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة