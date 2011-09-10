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"خيرات الرياض" تطلق مبادرة "العودة للمدارس" لتوفير مستلزمات المدرسة

استمرت أسبوعين ومخصصة لأطفال الأسر المحتاجة المستفيدة من الجمعية

أطلقت جمعية خيرات لحفظ النعمة بمنطقة الرياض، وبالتعاون مع شركاء عدة مبادرة بعنوان "العودة للمدارس" التي تهدف إلى استقبال تبرعات عينية متمثلة في مستلزمات المدرسة، ووجبات إفطار وتوزيعها على الأسر المحتاجة المسجلة في الجمعية.

وأوضحت الجمعية أن مبادرة "العودة للمدارس" استمرت لمدة أسبوعين، مشيرة إلى أنها مخصصه لأطفال الأسر المسجلة المستفيدة من الجمعية، وتهدف إلى توفير مستلزمات المدرسة للطلبة وتوفير الوجبات في بداية العام ومساعدة الأسر المحتاجة، وكذلك توطين العلاقة بين الجمعية والفرق التطوعية وإبراز دور الشراكة المجتمعية وأهميتها.

يذكر أن الجمعية استفتحت مبادرتها بزيارة ميدانية لأحياء الأسر المستفيدة وتوزيع ١٠٠ حقيبة مدرسية مع كافة مستلزماتها، كما استكمل الفريق الميداني توزيع الحقائب المدرسية بزيارة ميدانية لمدرسة ١٨١ الابتدائية، حيث وزّعت ١٣٣ حقيبة للطلبة.

جدير بالذكر أن جمعية خيرات قد تعاونت مع إحدى المؤسسات والتي تكلّفت بإرسال ٨٦ حقيبة مدرسية لقرية أرن في المدينة المنورة.

وأبانت خيرات أن آخر مبادراتها عي زيارة ميدانية لمدرسة ٢٠٧ الابتدائية وتوزيع ٤٠٠ وجبة إفطار لأطفال الأسر المستفيدة .

ووجدت أن مبادرة "العودة للمدارس" استحسان من أهالي أطفال المستفيدين والجهات الداعمة للخير، وتسعى خيرات ألا تقف الجهود على هذه المبادرة فقط، وإنما تعمل جاهدة لاستمرارية هذه المبادرات التي تحمل أهدافًا سامية وتعطي أصحاب الهمم قيمة توسع بها أفكارهم ومداركهم نحو عمل الخير وخدمة المجتمع.

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"خيرات الرياض" تطلق مبادرة "العودة للمدارس" لتوفير مستلزمات المدرسة
سبق

أطلقت جمعية خيرات لحفظ النعمة بمنطقة الرياض، وبالتعاون مع شركاء عدة مبادرة بعنوان "العودة للمدارس" التي تهدف إلى استقبال تبرعات عينية متمثلة في مستلزمات المدرسة، ووجبات إفطار وتوزيعها على الأسر المحتاجة المسجلة في الجمعية.

وأوضحت الجمعية أن مبادرة "العودة للمدارس" استمرت لمدة أسبوعين، مشيرة إلى أنها مخصصه لأطفال الأسر المسجلة المستفيدة من الجمعية، وتهدف إلى توفير مستلزمات المدرسة للطلبة وتوفير الوجبات في بداية العام ومساعدة الأسر المحتاجة، وكذلك توطين العلاقة بين الجمعية والفرق التطوعية وإبراز دور الشراكة المجتمعية وأهميتها.

يذكر أن الجمعية استفتحت مبادرتها بزيارة ميدانية لأحياء الأسر المستفيدة وتوزيع ١٠٠ حقيبة مدرسية مع كافة مستلزماتها، كما استكمل الفريق الميداني توزيع الحقائب المدرسية بزيارة ميدانية لمدرسة ١٨١ الابتدائية، حيث وزّعت ١٣٣ حقيبة للطلبة.

جدير بالذكر أن جمعية خيرات قد تعاونت مع إحدى المؤسسات والتي تكلّفت بإرسال ٨٦ حقيبة مدرسية لقرية أرن في المدينة المنورة.

وأبانت خيرات أن آخر مبادراتها عي زيارة ميدانية لمدرسة ٢٠٧ الابتدائية وتوزيع ٤٠٠ وجبة إفطار لأطفال الأسر المستفيدة .

ووجدت أن مبادرة "العودة للمدارس" استحسان من أهالي أطفال المستفيدين والجهات الداعمة للخير، وتسعى خيرات ألا تقف الجهود على هذه المبادرة فقط، وإنما تعمل جاهدة لاستمرارية هذه المبادرات التي تحمل أهدافًا سامية وتعطي أصحاب الهمم قيمة توسع بها أفكارهم ومداركهم نحو عمل الخير وخدمة المجتمع.

10 سبتمبر 2019 - 11 محرّم 1441
02:33 PM

"خيرات الرياض" تطلق مبادرة "العودة للمدارس" لتوفير مستلزمات المدرسة

استمرت أسبوعين ومخصصة لأطفال الأسر المحتاجة المستفيدة من الجمعية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أطلقت جمعية خيرات لحفظ النعمة بمنطقة الرياض، وبالتعاون مع شركاء عدة مبادرة بعنوان "العودة للمدارس" التي تهدف إلى استقبال تبرعات عينية متمثلة في مستلزمات المدرسة، ووجبات إفطار وتوزيعها على الأسر المحتاجة المسجلة في الجمعية.

وأوضحت الجمعية أن مبادرة "العودة للمدارس" استمرت لمدة أسبوعين، مشيرة إلى أنها مخصصه لأطفال الأسر المسجلة المستفيدة من الجمعية، وتهدف إلى توفير مستلزمات المدرسة للطلبة وتوفير الوجبات في بداية العام ومساعدة الأسر المحتاجة، وكذلك توطين العلاقة بين الجمعية والفرق التطوعية وإبراز دور الشراكة المجتمعية وأهميتها.

يذكر أن الجمعية استفتحت مبادرتها بزيارة ميدانية لأحياء الأسر المستفيدة وتوزيع ١٠٠ حقيبة مدرسية مع كافة مستلزماتها، كما استكمل الفريق الميداني توزيع الحقائب المدرسية بزيارة ميدانية لمدرسة ١٨١ الابتدائية، حيث وزّعت ١٣٣ حقيبة للطلبة.

جدير بالذكر أن جمعية خيرات قد تعاونت مع إحدى المؤسسات والتي تكلّفت بإرسال ٨٦ حقيبة مدرسية لقرية أرن في المدينة المنورة.

وأبانت خيرات أن آخر مبادراتها عي زيارة ميدانية لمدرسة ٢٠٧ الابتدائية وتوزيع ٤٠٠ وجبة إفطار لأطفال الأسر المستفيدة .

ووجدت أن مبادرة "العودة للمدارس" استحسان من أهالي أطفال المستفيدين والجهات الداعمة للخير، وتسعى خيرات ألا تقف الجهود على هذه المبادرة فقط، وإنما تعمل جاهدة لاستمرارية هذه المبادرات التي تحمل أهدافًا سامية وتعطي أصحاب الهمم قيمة توسع بها أفكارهم ومداركهم نحو عمل الخير وخدمة المجتمع.

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