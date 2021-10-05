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13 بلاغاً عن مخالفة الإجراءات الاحترازية استقبلتها أمانة الشرقية أمس

شملت عدم وجود معقمات أو تعقيم عربات التسوّق إضافة إلى التزاحم

كشفت أمانة المنطقة الشرقية أن مركز البلاغات 940 استقبل أمس الإثنين، 13 بلاغاً حول المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.

ولفتت الأمانة إلى أن البلاغات شملت عدم وجود معقمات أو تعقيم عربات التسوّق بواقع 3 بلاغات، بجانب بلاغين عن وجود تزاحم داخل المنشأة و6 لمخالفة الاشتراطات الصحية للعمال والصحة.

وأضافت في تغريدة عبر حسابها في تويتر، أن البلاغات شملت أيضاً بلاغين لعدم طلب تطبيق توكلنا من المتسوّقين، فيما لم تسجل إجراءات التغليف والإغلاق قبل التسليم للمندوب، ونظافة العاملين بالمنشأة، ومساكن العمالة أي بلاغات.

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13 بلاغاً عن مخالفة الإجراءات الاحترازية استقبلتها أمانة الشرقية أمس
سبق

كشفت أمانة المنطقة الشرقية أن مركز البلاغات 940 استقبل أمس الإثنين، 13 بلاغاً حول المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.

ولفتت الأمانة إلى أن البلاغات شملت عدم وجود معقمات أو تعقيم عربات التسوّق بواقع 3 بلاغات، بجانب بلاغين عن وجود تزاحم داخل المنشأة و6 لمخالفة الاشتراطات الصحية للعمال والصحة.

وأضافت في تغريدة عبر حسابها في تويتر، أن البلاغات شملت أيضاً بلاغين لعدم طلب تطبيق توكلنا من المتسوّقين، فيما لم تسجل إجراءات التغليف والإغلاق قبل التسليم للمندوب، ونظافة العاملين بالمنشأة، ومساكن العمالة أي بلاغات.

05 أكتوبر 2021 - 28 صفر 1443
09:13 AM

13 بلاغاً عن مخالفة الإجراءات الاحترازية استقبلتها أمانة الشرقية أمس

شملت عدم وجود معقمات أو تعقيم عربات التسوّق إضافة إلى التزاحم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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كشفت أمانة المنطقة الشرقية أن مركز البلاغات 940 استقبل أمس الإثنين، 13 بلاغاً حول المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.

ولفتت الأمانة إلى أن البلاغات شملت عدم وجود معقمات أو تعقيم عربات التسوّق بواقع 3 بلاغات، بجانب بلاغين عن وجود تزاحم داخل المنشأة و6 لمخالفة الاشتراطات الصحية للعمال والصحة.

وأضافت في تغريدة عبر حسابها في تويتر، أن البلاغات شملت أيضاً بلاغين لعدم طلب تطبيق توكلنا من المتسوّقين، فيما لم تسجل إجراءات التغليف والإغلاق قبل التسليم للمندوب، ونظافة العاملين بالمنشأة، ومساكن العمالة أي بلاغات.

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