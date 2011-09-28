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"الشلعان" يشارك في اجتماع مساعدي النواب العموم والمدعين العامين بدول مجلس التعاون

اطَّلعوا على أهم تجارب النيابات العامة والادعاء العام واستعرضوا المرشحين لجائزة "العثمان"

شارك الشيخ شلعان بن راجح بن شلعان، وكيل النيابة العامة، في الاجتماع الحادي عشر لمساعدي النواب العموم والمدعين العامين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقد اليوم الأحد عبر الاتصال المرئي.

وناقش مساعدو النواب العموم والمدعون العامون بدول مجلس التعاون عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، منها: مقترح تعديل بعض مواد قواعد التعاون المشترك بين أجهزة النيابات العامة والادعاء العام، واستكمال مشروع قانون استرشادي لتنظيم أعمال النيابات العامة، وقواعد حماية الطفل خلال مرحلة التحقيق، وحالات السداد الفوري لعائدات الجرائم ذات الطابع المالي والعقوبات المالية.

كما اطلعوا على عرض لأهم تجارب النيابات العامة والادعاء العام، واستعرضوا أسماء المرشحين لجائزة حمد العثمان لأعضاء النيابات العامة والادعاء العام.

كما جرى الاطلاع على توصيات اللجان الفنية المختصة والمنعقدة خلال هذا العام.

وتأتي اجتماعات مساعدي النواب العموم والمدعين العامين في إطار التحضير للاجتماع الثاني عشر للنواب العموم والمدعين العامين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي سيُعقد -بمشيئة الله تعالى- يوم الأحد غرة ربيع الأول ١٤٤٢.

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"الشلعان" يشارك في اجتماع مساعدي النواب العموم والمدعين العامين بدول مجلس التعاون
سبق

شارك الشيخ شلعان بن راجح بن شلعان، وكيل النيابة العامة، في الاجتماع الحادي عشر لمساعدي النواب العموم والمدعين العامين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقد اليوم الأحد عبر الاتصال المرئي.

وناقش مساعدو النواب العموم والمدعون العامون بدول مجلس التعاون عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، منها: مقترح تعديل بعض مواد قواعد التعاون المشترك بين أجهزة النيابات العامة والادعاء العام، واستكمال مشروع قانون استرشادي لتنظيم أعمال النيابات العامة، وقواعد حماية الطفل خلال مرحلة التحقيق، وحالات السداد الفوري لعائدات الجرائم ذات الطابع المالي والعقوبات المالية.

كما اطلعوا على عرض لأهم تجارب النيابات العامة والادعاء العام، واستعرضوا أسماء المرشحين لجائزة حمد العثمان لأعضاء النيابات العامة والادعاء العام.

كما جرى الاطلاع على توصيات اللجان الفنية المختصة والمنعقدة خلال هذا العام.

وتأتي اجتماعات مساعدي النواب العموم والمدعين العامين في إطار التحضير للاجتماع الثاني عشر للنواب العموم والمدعين العامين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي سيُعقد -بمشيئة الله تعالى- يوم الأحد غرة ربيع الأول ١٤٤٢.

27 سبتمبر 2020 - 10 صفر 1442
11:45 PM

"الشلعان" يشارك في اجتماع مساعدي النواب العموم والمدعين العامين بدول مجلس التعاون

اطَّلعوا على أهم تجارب النيابات العامة والادعاء العام واستعرضوا المرشحين لجائزة "العثمان"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شارك الشيخ شلعان بن راجح بن شلعان، وكيل النيابة العامة، في الاجتماع الحادي عشر لمساعدي النواب العموم والمدعين العامين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقد اليوم الأحد عبر الاتصال المرئي.

وناقش مساعدو النواب العموم والمدعون العامون بدول مجلس التعاون عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، منها: مقترح تعديل بعض مواد قواعد التعاون المشترك بين أجهزة النيابات العامة والادعاء العام، واستكمال مشروع قانون استرشادي لتنظيم أعمال النيابات العامة، وقواعد حماية الطفل خلال مرحلة التحقيق، وحالات السداد الفوري لعائدات الجرائم ذات الطابع المالي والعقوبات المالية.

كما اطلعوا على عرض لأهم تجارب النيابات العامة والادعاء العام، واستعرضوا أسماء المرشحين لجائزة حمد العثمان لأعضاء النيابات العامة والادعاء العام.

كما جرى الاطلاع على توصيات اللجان الفنية المختصة والمنعقدة خلال هذا العام.

وتأتي اجتماعات مساعدي النواب العموم والمدعين العامين في إطار التحضير للاجتماع الثاني عشر للنواب العموم والمدعين العامين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي سيُعقد -بمشيئة الله تعالى- يوم الأحد غرة ربيع الأول ١٤٤٢.

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