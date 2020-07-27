كورونا يصيب المتحدث باسم الحكومة الإيرانية

إجمالي المرضى بالفيروس بلغ 293.606

أصيب المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي بمرض "كوفيد-19"، ودخل إلى المستشفى، اليوم الاثنين، ليصبح بذلك الأحدث بين العديد من المسؤولين الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد في إيران.

وبيّنت المتحدثة باسم وزارة الصحة في إيران سيما سادات لاري، في بيان نقلته "رويترز"، أن "إجمالي الإصابات بلغ حتى الآن 293.606 حالات، تعافى منهم 255.144".

وأصيب العديد من المسؤولين بكورونا في إيران، من بينهم نائب للرئيس وعضو في مجلس تشخيص مصلحة النظام، وعدد من نواب البرلمان.