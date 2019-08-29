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الأولى من نوعها.. "ليبارا" تربط تقنياتها ببوابة النفاذ الوطني "أبشر"

بهدف تلبية احتياجات مشتركيها وتقديم أفضل الخدمات اللوجستية

أكد الرئيس التنفيذي لشركة ليبارا المهندس وليد الحركان أن الشركة ربطت تقنيّاتها مع بوابة النفاذ الوطني "أبشر"؛ بهدف تقديم خدماتٍ لوجستيةٍ تعدُّ الأولى من نوعِها.
وقال "الحركان" لـ"سبق": يأتي هذا الربط الأوّل من نوعِه على مستوىٰ قطاع الاتصالات في المملكة، إذ يعد أحد أفضل الخطوات التي تلبّي من خلالِها تطلُّعاتِ مشتركيها والراغبين في الانضمام لقاعدةِ عملائها.
وأضاف: يعدُّ قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم أحد أهم الركائز التي تقوم عليها رؤية المملكة 2030؛ ونعمل في "ليبارا" على تقديم خدماتٍ تعدُّ الأولى من نوعِها على مستوى قطاع الاتصالات؛ ومنها تهيئة أنظمتنا الداخلية بما يتوافق مع خدمات التحقق عبر بوابة النفاذ الوطني أبشر، ويمكن لعملائنا طلب المنتجات من خلال تطبيق ليبارا وموقع ليبارا الرسمي وإجراء عملية التحقق من غير الحاجة لأجهزة البصمة؛ حيث نعمل على إيصالِه للمكان الذي يود استلام المنتج فيه.
وأردف: استخدام بوابة النفاذ الوطني أبشر وتطبيق تقنياته في ليبارا يعد ركيزةً أساسيةً لنا؛ حيث نستطيع من خلال البوابة تنفيذ عمليات البيع بالربط مع موقع الشركة وتطبيقها عبر خدماتٍ ذاتية.
وقال "الحركان": يمكن لكل الراغبين للانضمام لمنتجات وخدمات ليبارا الآن تحميل التطبيق عبر الأجهزة الذكيّة أو من خلال الدخول على موقع الشركة الرسمي https://www.lebara.sa/home-arabic/ ويمكنهم الاطّلاع على مختلف الخدمات والمنتجات الخاصّة بالشركة".
جدير بالذكر أن شركة "ليبارا" تعد إحدى شركات الاتصالات بالمملكة، وقد زاولت نشاطها التجاري في السوق السعودي منذ عام 2014م.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الأولى من نوعها.. "ليبارا" تربط تقنياتها ببوابة النفاذ الوطني "أبشر"
سبق

أكد الرئيس التنفيذي لشركة ليبارا المهندس وليد الحركان أن الشركة ربطت تقنيّاتها مع بوابة النفاذ الوطني "أبشر"؛ بهدف تقديم خدماتٍ لوجستيةٍ تعدُّ الأولى من نوعِها.
وقال "الحركان" لـ"سبق": يأتي هذا الربط الأوّل من نوعِه على مستوىٰ قطاع الاتصالات في المملكة، إذ يعد أحد أفضل الخطوات التي تلبّي من خلالِها تطلُّعاتِ مشتركيها والراغبين في الانضمام لقاعدةِ عملائها.
وأضاف: يعدُّ قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم أحد أهم الركائز التي تقوم عليها رؤية المملكة 2030؛ ونعمل في "ليبارا" على تقديم خدماتٍ تعدُّ الأولى من نوعِها على مستوى قطاع الاتصالات؛ ومنها تهيئة أنظمتنا الداخلية بما يتوافق مع خدمات التحقق عبر بوابة النفاذ الوطني أبشر، ويمكن لعملائنا طلب المنتجات من خلال تطبيق ليبارا وموقع ليبارا الرسمي وإجراء عملية التحقق من غير الحاجة لأجهزة البصمة؛ حيث نعمل على إيصالِه للمكان الذي يود استلام المنتج فيه.
وأردف: استخدام بوابة النفاذ الوطني أبشر وتطبيق تقنياته في ليبارا يعد ركيزةً أساسيةً لنا؛ حيث نستطيع من خلال البوابة تنفيذ عمليات البيع بالربط مع موقع الشركة وتطبيقها عبر خدماتٍ ذاتية.
وقال "الحركان": يمكن لكل الراغبين للانضمام لمنتجات وخدمات ليبارا الآن تحميل التطبيق عبر الأجهزة الذكيّة أو من خلال الدخول على موقع الشركة الرسمي https://www.lebara.sa/home-arabic/ ويمكنهم الاطّلاع على مختلف الخدمات والمنتجات الخاصّة بالشركة".
جدير بالذكر أن شركة "ليبارا" تعد إحدى شركات الاتصالات بالمملكة، وقد زاولت نشاطها التجاري في السوق السعودي منذ عام 2014م.

29 أغسطس 2019 - 28 ذو الحجة 1440
02:04 PM

الأولى من نوعها.. "ليبارا" تربط تقنياتها ببوابة النفاذ الوطني "أبشر"

بهدف تلبية احتياجات مشتركيها وتقديم أفضل الخدمات اللوجستية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد الرئيس التنفيذي لشركة ليبارا المهندس وليد الحركان أن الشركة ربطت تقنيّاتها مع بوابة النفاذ الوطني "أبشر"؛ بهدف تقديم خدماتٍ لوجستيةٍ تعدُّ الأولى من نوعِها.
وقال "الحركان" لـ"سبق": يأتي هذا الربط الأوّل من نوعِه على مستوىٰ قطاع الاتصالات في المملكة، إذ يعد أحد أفضل الخطوات التي تلبّي من خلالِها تطلُّعاتِ مشتركيها والراغبين في الانضمام لقاعدةِ عملائها.
وأضاف: يعدُّ قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم أحد أهم الركائز التي تقوم عليها رؤية المملكة 2030؛ ونعمل في "ليبارا" على تقديم خدماتٍ تعدُّ الأولى من نوعِها على مستوى قطاع الاتصالات؛ ومنها تهيئة أنظمتنا الداخلية بما يتوافق مع خدمات التحقق عبر بوابة النفاذ الوطني أبشر، ويمكن لعملائنا طلب المنتجات من خلال تطبيق ليبارا وموقع ليبارا الرسمي وإجراء عملية التحقق من غير الحاجة لأجهزة البصمة؛ حيث نعمل على إيصالِه للمكان الذي يود استلام المنتج فيه.
وأردف: استخدام بوابة النفاذ الوطني أبشر وتطبيق تقنياته في ليبارا يعد ركيزةً أساسيةً لنا؛ حيث نستطيع من خلال البوابة تنفيذ عمليات البيع بالربط مع موقع الشركة وتطبيقها عبر خدماتٍ ذاتية.
وقال "الحركان": يمكن لكل الراغبين للانضمام لمنتجات وخدمات ليبارا الآن تحميل التطبيق عبر الأجهزة الذكيّة أو من خلال الدخول على موقع الشركة الرسمي https://www.lebara.sa/home-arabic/ ويمكنهم الاطّلاع على مختلف الخدمات والمنتجات الخاصّة بالشركة".
جدير بالذكر أن شركة "ليبارا" تعد إحدى شركات الاتصالات بالمملكة، وقد زاولت نشاطها التجاري في السوق السعودي منذ عام 2014م.

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