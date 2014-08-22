النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الغطاء النباتي" يتبنّى 4 مشاريع لمكافحة النباتات الغازية والدخيلة للبيئة

من أبرزها التبغ الكاذب والتين الشوكي بأنواعه البلس والأسطواني والهندي

باتت مبادرة مكافحة النباتات الغازية واحدة من المبادرات الهامة التي يعمل عليها المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، بهدف رصد ومكافحة النباتات الدخيلة والغازية للبيئة المحلية، ومعالجة تأثيراتها السلبية على التربة والبيئة الزراعية في المملكة؛ حيث يتبنّى المركز ضمن هذه المبادرة 4 مشروعات متنوعة لمكافحة هذه النباتات.

وحول المبادرة أكد مركز الغطاء النباتي أن المبادرة تتضمّن 4 مشروعات هي: مشروع رصد النباتات الدخيلة والغازية بالمناطق البرية والساحلية والمتنزهات الوطنية والغابات الجبلية، ومشروع المكافحة الميكانيكية "الإزالة"، إضافة إلى مشروع المكافحة الكيميائية باستخدام المبيدات المتخصصة، ومشروع إعادة تأهيل واستزراع المواقع الموبوءة واستبدالها بالأنواع المحلية.

ومن أبرز النباتات الدخيلة على البيئة المحلية التي ستتم مكافحتها: نباتات التبغ الكاذب والتين الشوكي بأنواعه البلس والأسطواني والهندي، بالإضافة إلى الأرجيمونو البرسوبس "المسكيت"، واللانتانا والبارثينيوم.

يشار إلى أن مشروع مكافحة النباتات الغازية يتبنّاه المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحُّر بإشراف علمي مشترك مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية ذات الصلة، وعدد من المؤسسات العلمية والبحثية، والجمعيات البيئية في المملكة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الغطاء النباتي" يتبنّى 4 مشاريع لمكافحة النباتات الغازية والدخيلة للبيئة
سبق

باتت مبادرة مكافحة النباتات الغازية واحدة من المبادرات الهامة التي يعمل عليها المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، بهدف رصد ومكافحة النباتات الدخيلة والغازية للبيئة المحلية، ومعالجة تأثيراتها السلبية على التربة والبيئة الزراعية في المملكة؛ حيث يتبنّى المركز ضمن هذه المبادرة 4 مشروعات متنوعة لمكافحة هذه النباتات.

وحول المبادرة أكد مركز الغطاء النباتي أن المبادرة تتضمّن 4 مشروعات هي: مشروع رصد النباتات الدخيلة والغازية بالمناطق البرية والساحلية والمتنزهات الوطنية والغابات الجبلية، ومشروع المكافحة الميكانيكية "الإزالة"، إضافة إلى مشروع المكافحة الكيميائية باستخدام المبيدات المتخصصة، ومشروع إعادة تأهيل واستزراع المواقع الموبوءة واستبدالها بالأنواع المحلية.

ومن أبرز النباتات الدخيلة على البيئة المحلية التي ستتم مكافحتها: نباتات التبغ الكاذب والتين الشوكي بأنواعه البلس والأسطواني والهندي، بالإضافة إلى الأرجيمونو البرسوبس "المسكيت"، واللانتانا والبارثينيوم.

يشار إلى أن مشروع مكافحة النباتات الغازية يتبنّاه المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحُّر بإشراف علمي مشترك مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية ذات الصلة، وعدد من المؤسسات العلمية والبحثية، والجمعيات البيئية في المملكة.

22 أغسطس 2021 - 14 محرّم 1443
04:30 PM
اخر تعديل
22 أغسطس 2021 - 14 محرّم 1443
08:45 PM

"الغطاء النباتي" يتبنّى 4 مشاريع لمكافحة النباتات الغازية والدخيلة للبيئة

من أبرزها التبغ الكاذب والتين الشوكي بأنواعه البلس والأسطواني والهندي

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
2
553

باتت مبادرة مكافحة النباتات الغازية واحدة من المبادرات الهامة التي يعمل عليها المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، بهدف رصد ومكافحة النباتات الدخيلة والغازية للبيئة المحلية، ومعالجة تأثيراتها السلبية على التربة والبيئة الزراعية في المملكة؛ حيث يتبنّى المركز ضمن هذه المبادرة 4 مشروعات متنوعة لمكافحة هذه النباتات.

وحول المبادرة أكد مركز الغطاء النباتي أن المبادرة تتضمّن 4 مشروعات هي: مشروع رصد النباتات الدخيلة والغازية بالمناطق البرية والساحلية والمتنزهات الوطنية والغابات الجبلية، ومشروع المكافحة الميكانيكية "الإزالة"، إضافة إلى مشروع المكافحة الكيميائية باستخدام المبيدات المتخصصة، ومشروع إعادة تأهيل واستزراع المواقع الموبوءة واستبدالها بالأنواع المحلية.

ومن أبرز النباتات الدخيلة على البيئة المحلية التي ستتم مكافحتها: نباتات التبغ الكاذب والتين الشوكي بأنواعه البلس والأسطواني والهندي، بالإضافة إلى الأرجيمونو البرسوبس "المسكيت"، واللانتانا والبارثينيوم.

يشار إلى أن مشروع مكافحة النباتات الغازية يتبنّاه المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحُّر بإشراف علمي مشترك مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية ذات الصلة، وعدد من المؤسسات العلمية والبحثية، والجمعيات البيئية في المملكة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,968
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,425
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,685
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,514

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

سعيد آل جندب
التوظيف.. جعجعة بلا طحين

التوظيف.. جعجعة بلا طحين

بندر مغرم الشهري
هدر الطعام تبديد للموارد وتبذير للنعمة

هدر الطعام تبديد للموارد وتبذير للنعمة

علي آل شرمة
أفغانستان.. إلى التطرُّف أم التطوُّر؟!

أفغانستان.. إلى التطرُّف أم التطوُّر؟!

عبدالمحسن الحارثي
أبشر بطول سلامة يا "مربع"!

أبشر بطول سلامة يا "مربع"!

بندر الشهري
"طالبان" وما تحت الرماد..!!

"طالبان" وما تحت الرماد..!!

محمد الصيعري
"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

عبدالغني الشيخ
لا ريف بدون ماء!!

لا ريف بدون ماء!!

محمد عمير الغامدي
املأ ما هو فارغ..!!

املأ ما هو فارغ..!!

عبدالمحسن الحارثي
طوفان لم يُردّ

طوفان لم يُردّ

مها الجبر
تعليم "نيو لوك"!!

تعليم "نيو لوك"!!

بندر مغرم الشهري
وزارة العدل والتطور التقني

وزارة العدل والتطور التقني

عبدالعزيز بن ذياب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة