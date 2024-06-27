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"ابن لبدة" يدشن "الملتقى الشبابي الأول" بجبال الحشر ويدعم بطولته بـ 10 آلاف ريال

افتتح دورة أمير المنطقة:

دشن محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة، اليوم، الملتقى الشبابي الأول بجبال الحشر بمحافظة الداير، والذي تنظمه لجنة التنمية الأهلية بجبال الحشر، بالتعاون مع بعض الجهات الحكومية والأهلية بمحافظة الدائر، كما افتتح دورة الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود في دورتها الخامسة.

وتضمن الحفل المعد بتلك المناسبة قصيدة نبطية لاقت استحسان الحضور وتفاعلهم.

وقدمت فرقة جبال الحشر أوبريت فنيًا تضمن عددًا من اللوحات الشعبية التي تغنت بالوطن، وثمنت دعم محافظ الداير للملتقى.

وافتتح محافظ الداير البطولة والملتقى معلنًا عن دعمه السخي للبطولة بمبلغ ١٠ آلاف ريال من صندوق المحافظة.

وأشاد محافظ الداير بفكرة الملتقى، مؤكدًا أنه سيُسهم في دعم الشباب وتنميتهم والقضاء على فراغهم بما ينفعهم، مثمنًا دعم أمير منطقة جازان ونائبه لكل ما من شأنه تمكين الشباب وتحقيق رغباتهم.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"ابن لبدة" يدشن "الملتقى الشبابي الأول" بجبال الحشر ويدعم بطولته بـ 10 آلاف ريال
سبق

دشن محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة، اليوم، الملتقى الشبابي الأول بجبال الحشر بمحافظة الداير، والذي تنظمه لجنة التنمية الأهلية بجبال الحشر، بالتعاون مع بعض الجهات الحكومية والأهلية بمحافظة الدائر، كما افتتح دورة الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود في دورتها الخامسة.

وتضمن الحفل المعد بتلك المناسبة قصيدة نبطية لاقت استحسان الحضور وتفاعلهم.

وقدمت فرقة جبال الحشر أوبريت فنيًا تضمن عددًا من اللوحات الشعبية التي تغنت بالوطن، وثمنت دعم محافظ الداير للملتقى.

وافتتح محافظ الداير البطولة والملتقى معلنًا عن دعمه السخي للبطولة بمبلغ ١٠ آلاف ريال من صندوق المحافظة.

وأشاد محافظ الداير بفكرة الملتقى، مؤكدًا أنه سيُسهم في دعم الشباب وتنميتهم والقضاء على فراغهم بما ينفعهم، مثمنًا دعم أمير منطقة جازان ونائبه لكل ما من شأنه تمكين الشباب وتحقيق رغباتهم.

26 يونيو 2019 - 23 شوّال 1440
11:06 PM

"ابن لبدة" يدشن "الملتقى الشبابي الأول" بجبال الحشر ويدعم بطولته بـ 10 آلاف ريال

افتتح دورة أمير المنطقة:

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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دشن محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة، اليوم، الملتقى الشبابي الأول بجبال الحشر بمحافظة الداير، والذي تنظمه لجنة التنمية الأهلية بجبال الحشر، بالتعاون مع بعض الجهات الحكومية والأهلية بمحافظة الدائر، كما افتتح دورة الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود في دورتها الخامسة.

وتضمن الحفل المعد بتلك المناسبة قصيدة نبطية لاقت استحسان الحضور وتفاعلهم.

وقدمت فرقة جبال الحشر أوبريت فنيًا تضمن عددًا من اللوحات الشعبية التي تغنت بالوطن، وثمنت دعم محافظ الداير للملتقى.

وافتتح محافظ الداير البطولة والملتقى معلنًا عن دعمه السخي للبطولة بمبلغ ١٠ آلاف ريال من صندوق المحافظة.

وأشاد محافظ الداير بفكرة الملتقى، مؤكدًا أنه سيُسهم في دعم الشباب وتنميتهم والقضاء على فراغهم بما ينفعهم، مثمنًا دعم أمير منطقة جازان ونائبه لكل ما من شأنه تمكين الشباب وتحقيق رغباتهم.

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