"ابن لبدة" يدشن "الملتقى الشبابي الأول" بجبال الحشر ويدعم بطولته بـ 10 آلاف ريال
افتتح دورة أمير المنطقة:
دشن محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة، اليوم، الملتقى الشبابي الأول بجبال الحشر بمحافظة الداير، والذي تنظمه لجنة التنمية الأهلية بجبال الحشر، بالتعاون مع بعض الجهات الحكومية والأهلية بمحافظة الدائر، كما افتتح دورة الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود في دورتها الخامسة.
"ابن لبدة" يدشن "الملتقى الشبابي الأول" بجبال الحشر ويدعم بطولته بـ 10 آلاف ريال
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2019-06-26
دشن محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة، اليوم، الملتقى الشبابي الأول بجبال الحشر بمحافظة الداير، والذي تنظمه لجنة التنمية الأهلية بجبال الحشر، بالتعاون مع بعض الجهات الحكومية والأهلية بمحافظة الدائر، كما افتتح دورة الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود في دورتها الخامسة.
دشن محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة، اليوم، الملتقى الشبابي الأول بجبال الحشر بمحافظة الداير، والذي تنظمه لجنة التنمية الأهلية بجبال الحشر، بالتعاون مع بعض الجهات الحكومية والأهلية بمحافظة الدائر، كما افتتح دورة الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود في دورتها الخامسة.