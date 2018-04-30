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"تعليم تبوك" يعتمد نتائج مسابقتَي الريادة في التجهيزات المدرسية وممتلكاتي

للعام الثالث على التوالي

اعتمد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك "إبراهيم بن حسين العُمري"، نتائج مسابقتَي الريادة في التجهيزات المدرسية وممتلكاتي، اللتين نفذتهما إدارة التجهيزات المدرسية بتعليم تبوك، للعام الثالث على التوالي.

ونوه مدير التعليم إلى ما قدمته المدارس المشارِكة من مبادرات فاعلة؛ للمساهمة في إثراء العملية التعليمية وتحسين البيئة المدرسية، وحث الجميع على مواصلة العمل المخلص وبذل الجهد في تحقيق معايير البيئة التعليمية الجاذبة للطلاب والطالبات.

كما قدم شكره لمساعد الشؤون المدرسية المكلف "عائض بن صالح القرني"، ولمنسوبي إدارة التجهيزات المدرسية، ومشرفيها ومشرفاتها.

من جهته أوضح المساعد للشؤون المدرسية المكلف، أن مسابقة الريادة في التجهيزات المدرسية تضمنت أربعة فروع هي: المختبرات المدرسية، وتقنيات التعليم، والبيئة المادية، ومصادر التعلم.

وأشار إلى أنها تهدف إلى كشف جوانب التميز في الميدان التعليمي وفق معايير الجودة، وإلى تكريم المبادرين والمبدعين في المدارس التي استفادت من الميزانيات التشغيلية وتقديم الخدمات التربوية، وتهيئة بيئة مدرسية جاذبة، بما ينعكس على العملية التعليمية ويحقق أهدافها.

وقال: إن الهدف الأهم من مسابقة ممتلكاتي هو: ترسيخ قيمة المحافظة على الممتلكات المدرسية.

وجاءت نتائج المسابقة كالتالي:

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"تعليم تبوك" يعتمد نتائج مسابقتَي الريادة في التجهيزات المدرسية وممتلكاتي
سبق

اعتمد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك "إبراهيم بن حسين العُمري"، نتائج مسابقتَي الريادة في التجهيزات المدرسية وممتلكاتي، اللتين نفذتهما إدارة التجهيزات المدرسية بتعليم تبوك، للعام الثالث على التوالي.

ونوه مدير التعليم إلى ما قدمته المدارس المشارِكة من مبادرات فاعلة؛ للمساهمة في إثراء العملية التعليمية وتحسين البيئة المدرسية، وحث الجميع على مواصلة العمل المخلص وبذل الجهد في تحقيق معايير البيئة التعليمية الجاذبة للطلاب والطالبات.

كما قدم شكره لمساعد الشؤون المدرسية المكلف "عائض بن صالح القرني"، ولمنسوبي إدارة التجهيزات المدرسية، ومشرفيها ومشرفاتها.

من جهته أوضح المساعد للشؤون المدرسية المكلف، أن مسابقة الريادة في التجهيزات المدرسية تضمنت أربعة فروع هي: المختبرات المدرسية، وتقنيات التعليم، والبيئة المادية، ومصادر التعلم.

وأشار إلى أنها تهدف إلى كشف جوانب التميز في الميدان التعليمي وفق معايير الجودة، وإلى تكريم المبادرين والمبدعين في المدارس التي استفادت من الميزانيات التشغيلية وتقديم الخدمات التربوية، وتهيئة بيئة مدرسية جاذبة، بما ينعكس على العملية التعليمية ويحقق أهدافها.

وقال: إن الهدف الأهم من مسابقة ممتلكاتي هو: ترسيخ قيمة المحافظة على الممتلكات المدرسية.

وجاءت نتائج المسابقة كالتالي:

30 إبريل 2018 - 14 شعبان 1439
06:02 PM

"تعليم تبوك" يعتمد نتائج مسابقتَي الريادة في التجهيزات المدرسية وممتلكاتي

للعام الثالث على التوالي

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نواف الغضوري - تبوك
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اعتمد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك "إبراهيم بن حسين العُمري"، نتائج مسابقتَي الريادة في التجهيزات المدرسية وممتلكاتي، اللتين نفذتهما إدارة التجهيزات المدرسية بتعليم تبوك، للعام الثالث على التوالي.

ونوه مدير التعليم إلى ما قدمته المدارس المشارِكة من مبادرات فاعلة؛ للمساهمة في إثراء العملية التعليمية وتحسين البيئة المدرسية، وحث الجميع على مواصلة العمل المخلص وبذل الجهد في تحقيق معايير البيئة التعليمية الجاذبة للطلاب والطالبات.

كما قدم شكره لمساعد الشؤون المدرسية المكلف "عائض بن صالح القرني"، ولمنسوبي إدارة التجهيزات المدرسية، ومشرفيها ومشرفاتها.

من جهته أوضح المساعد للشؤون المدرسية المكلف، أن مسابقة الريادة في التجهيزات المدرسية تضمنت أربعة فروع هي: المختبرات المدرسية، وتقنيات التعليم، والبيئة المادية، ومصادر التعلم.

وأشار إلى أنها تهدف إلى كشف جوانب التميز في الميدان التعليمي وفق معايير الجودة، وإلى تكريم المبادرين والمبدعين في المدارس التي استفادت من الميزانيات التشغيلية وتقديم الخدمات التربوية، وتهيئة بيئة مدرسية جاذبة، بما ينعكس على العملية التعليمية ويحقق أهدافها.

وقال: إن الهدف الأهم من مسابقة ممتلكاتي هو: ترسيخ قيمة المحافظة على الممتلكات المدرسية.

وجاءت نتائج المسابقة كالتالي:

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