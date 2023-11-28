النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

عبر زووم .. "أدبي حائل" ينظم دورة "كيف تقرأ نصًّا فلسفيًّا"

يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين .. والتسجيل إلكترونيًّا

ينظم النادي الأدبي الثقافي بمنطقة حائل يومي الثلاثاء والأربعاء ٢٩-٣٠ / ١١/ ٢٠٢١م؛ دورة افتراضية عبر منصة زووم بعنوان: «كيف تقرأ نصاً فلسفياً», يقدمها شايع الوقيان، وذلك من الساعة السابعة والنصف وحتى الساعة التاسعة والنصف مساءً.

وتستهدف الدورة التعرف على الآليات التي يجب اتخاذها لتسهيل قراءة النص الفلسفي؛ حيث أتاح النادي للراغبين بحضور الدورة التسجيل من خلال الرابط التالي:

‪http://docs.google.com/forms/d/e/1FAI

الرئيسية/ المملكة / ثقافة

اعلان
عبر زووم .. "أدبي حائل" ينظم دورة "كيف تقرأ نصًّا فلسفيًّا"
سبق

ينظم النادي الأدبي الثقافي بمنطقة حائل يومي الثلاثاء والأربعاء ٢٩-٣٠ / ١١/ ٢٠٢١م؛ دورة افتراضية عبر منصة زووم بعنوان: «كيف تقرأ نصاً فلسفياً», يقدمها شايع الوقيان، وذلك من الساعة السابعة والنصف وحتى الساعة التاسعة والنصف مساءً.

وتستهدف الدورة التعرف على الآليات التي يجب اتخاذها لتسهيل قراءة النص الفلسفي؛ حيث أتاح النادي للراغبين بحضور الدورة التسجيل من خلال الرابط التالي:

‪http://docs.google.com/forms/d/e/1FAI

28 نوفمبر 2021 - 23 ربيع الآخر 1443
09:09 PM

عبر زووم .. "أدبي حائل" ينظم دورة "كيف تقرأ نصًّا فلسفيًّا"

يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين .. والتسجيل إلكترونيًّا

A A A
منصور الشلاقي - الرياض
0
86

ينظم النادي الأدبي الثقافي بمنطقة حائل يومي الثلاثاء والأربعاء ٢٩-٣٠ / ١١/ ٢٠٢١م؛ دورة افتراضية عبر منصة زووم بعنوان: «كيف تقرأ نصاً فلسفياً», يقدمها شايع الوقيان، وذلك من الساعة السابعة والنصف وحتى الساعة التاسعة والنصف مساءً.

وتستهدف الدورة التعرف على الآليات التي يجب اتخاذها لتسهيل قراءة النص الفلسفي؛ حيث أتاح النادي للراغبين بحضور الدورة التسجيل من خلال الرابط التالي:

‪http://docs.google.com/forms/d/e/1FAI

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,920
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,405
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,251
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,299

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

كنوز الباحة والمكتب الاستراتيجي

كنوز الباحة والمكتب الاستراتيجي

جمعان الكرت
شكرًا الهلال

شكرًا الهلال

محمد الصيعري
"أوكساچون" واقتصاد المعرفة

"أوكساچون" واقتصاد المعرفة

ماجد آل حسنه
الموهوبون والطريق الأسهل للشهرة!!

الموهوبون والطريق الأسهل للشهرة!!

ماجد الحربي
أسود وغزلان في شوارع الرياض!!

أسود وغزلان في شوارع الرياض!!

بندر مغرم الشهري
العلاج من خلال الرياضة

العلاج من خلال الرياضة

عبدالرحمن المرشد
أوكساچون"... درة الصناعة في العصر الحديث

أوكساچون"... درة الصناعة في العصر الحديث

علي آل شرمة
اعتبر زميلتك في العمل أختك

اعتبر زميلتك في العمل أختك

حسن آل عمير
الرفض بمنطق

الرفض بمنطق

مها الجبر
إجازة مطولة.. وماذا بعد؟

إجازة مطولة.. وماذا بعد؟

ماجد الحربي
ريادة سعودية في الاهتمام بقضايا البيئة

ريادة سعودية في الاهتمام بقضايا البيئة

ماجد آل حسنه
الحكمة في زمن الذكاء الاصطناعي

الحكمة في زمن الذكاء الاصطناعي

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة