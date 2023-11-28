وتستهدف الدورة التعرف على الآليات التي يجب اتخاذها لتسهيل قراءة النص الفلسفي؛ حيث أتاح النادي للراغبين بحضور الدورة التسجيل من خلال الرابط التالي:

ينظم النادي الأدبي الثقافي بمنطقة حائل يومي الثلاثاء والأربعاء ٢٩-٣٠ / ١١/ ٢٠٢١م؛ دورة افتراضية عبر منصة زووم بعنوان: «كيف تقرأ نصاً فلسفياً», يقدمها شايع الوقيان، وذلك من الساعة السابعة والنصف وحتى الساعة التاسعة والنصف مساءً.

عبر زووم .. "أدبي حائل" ينظم دورة "كيف تقرأ نصًّا فلسفيًّا" منصور الشلاقي سبق 2021-11-28 ينظم النادي الأدبي الثقافي بمنطقة حائل يومي الثلاثاء والأربعاء ٢٩-٣٠ / ١١/ ٢٠٢١م؛ دورة افتراضية عبر منصة زووم بعنوان: «كيف تقرأ نصاً فلسفياً», يقدمها شايع الوقيان، وذلك من الساعة السابعة والنصف وحتى الساعة التاسعة والنصف مساءً. وتستهدف الدورة التعرف على الآليات التي يجب اتخاذها لتسهيل قراءة النص الفلسفي؛ حيث أتاح النادي للراغبين بحضور الدورة التسجيل من خلال الرابط التالي: ‏‪http://docs.google.com/forms/d/e/1FAI

28 نوفمبر 2021 - 23 ربيع الآخر 1443 09:09 PM

عبر زووم .. "أدبي حائل" ينظم دورة "كيف تقرأ نصًّا فلسفيًّا" يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين .. والتسجيل إلكترونيًّا





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ينظم النادي الأدبي الثقافي بمنطقة حائل يومي الثلاثاء والأربعاء ٢٩-٣٠ / ١١/ ٢٠٢١م؛ دورة افتراضية عبر منصة زووم بعنوان: «كيف تقرأ نصاً فلسفياً», يقدمها شايع الوقيان، وذلك من الساعة السابعة والنصف وحتى الساعة التاسعة والنصف مساءً.

وتستهدف الدورة التعرف على الآليات التي يجب اتخاذها لتسهيل قراءة النص الفلسفي؛ حيث أتاح النادي للراغبين بحضور الدورة التسجيل من خلال الرابط التالي:

‏‪http://docs.google.com/forms/d/e/1FAI