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السديس يدشّن عدداً من البرامج التطويرية التقنية بمعهد الحرم المكي الشريف

من شأنها الارتقاء بالمنظومة التعليمية.. منها تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها

دشّن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ عن بُعد، "البرامج التطويرية التقنية لمنسوبي المعهد"، وهي حزمة من البرامج الهادفة التي من شأنها الارتقاء بالمنظومة التعليمية في معهد الحرم المكي الشريف وعددها أربعة برامج.

وجاءت كالتالي: 20 ساعة في صناعة العروض التعليمية، و15 ساعة في صناعة المشاريع العلمية الشرعية وإداراتها، 8 ساعات في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، 20 ساعة في الأمن السيبراني.

من جانبه، شكر وكيل الرئيس العام للشؤون العلمية والفكرية الدكتور ناصر الزهراني؛ بهذه المناسبة، ولاة أمر هذه البلاد المباركة، ومعالي الرئيس العام، على ما يولونه من دعم واهتمام غير محدودين للعلم وأهله، سائلاً الله - العلي القدير - أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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السديس يدشّن عدداً من البرامج التطويرية التقنية بمعهد الحرم المكي الشريف
سبق

دشّن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ عن بُعد، "البرامج التطويرية التقنية لمنسوبي المعهد"، وهي حزمة من البرامج الهادفة التي من شأنها الارتقاء بالمنظومة التعليمية في معهد الحرم المكي الشريف وعددها أربعة برامج.

وجاءت كالتالي: 20 ساعة في صناعة العروض التعليمية، و15 ساعة في صناعة المشاريع العلمية الشرعية وإداراتها، 8 ساعات في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، 20 ساعة في الأمن السيبراني.

من جانبه، شكر وكيل الرئيس العام للشؤون العلمية والفكرية الدكتور ناصر الزهراني؛ بهذه المناسبة، ولاة أمر هذه البلاد المباركة، ومعالي الرئيس العام، على ما يولونه من دعم واهتمام غير محدودين للعلم وأهله، سائلاً الله - العلي القدير - أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

30 ديسمبر 2020 - 15 جمادى الأول 1442
08:43 AM

السديس يدشّن عدداً من البرامج التطويرية التقنية بمعهد الحرم المكي الشريف

من شأنها الارتقاء بالمنظومة التعليمية.. منها تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دشّن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ عن بُعد، "البرامج التطويرية التقنية لمنسوبي المعهد"، وهي حزمة من البرامج الهادفة التي من شأنها الارتقاء بالمنظومة التعليمية في معهد الحرم المكي الشريف وعددها أربعة برامج.

وجاءت كالتالي: 20 ساعة في صناعة العروض التعليمية، و15 ساعة في صناعة المشاريع العلمية الشرعية وإداراتها، 8 ساعات في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، 20 ساعة في الأمن السيبراني.

من جانبه، شكر وكيل الرئيس العام للشؤون العلمية والفكرية الدكتور ناصر الزهراني؛ بهذه المناسبة، ولاة أمر هذه البلاد المباركة، ومعالي الرئيس العام، على ما يولونه من دعم واهتمام غير محدودين للعلم وأهله، سائلاً الله - العلي القدير - أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

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