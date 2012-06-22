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رئيس مركز سد الملك فهد ببيشة يُدشن مبادرة حسن الوفادة

بعنوان "مرحباً ألف في عسير - تنزه بحذر"

‬دشن رئيس مركز سد الملك فهد التابع لمحافظة بيشة محمد بن ناصر الشهراني، اليوم، مبادرة حسن الوفادة "مرحباً ألف في عسير - تنزه بحذر".

جاء ذلك، بحضور عدد من مديري الإدارات الحكومية والأمنية، في مقر المركز.

وقال رئيس المركز: إن المبادرة تأتي بتوجيه من أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، لاستقبال ضيوف المنطقة وزوارها، وتتجسد في الكرم والأخلاق والعادات والتقاليد بالمحافظات والمراكز التابعة لها.

ورفع رئيس المركز شكره الجزيل لأمير منطقة عسير، على إطلاق هذه المبادرة التي جعلت المنطقة رمزاً للكرم وحسن الوفادة، ووجهة سياحية أولى في المملكة العربية السعودية.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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رئيس مركز سد الملك فهد ببيشة يُدشن مبادرة حسن الوفادة
سبق

‬دشن رئيس مركز سد الملك فهد التابع لمحافظة بيشة محمد بن ناصر الشهراني، اليوم، مبادرة حسن الوفادة "مرحباً ألف في عسير - تنزه بحذر".

جاء ذلك، بحضور عدد من مديري الإدارات الحكومية والأمنية، في مقر المركز.

وقال رئيس المركز: إن المبادرة تأتي بتوجيه من أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، لاستقبال ضيوف المنطقة وزوارها، وتتجسد في الكرم والأخلاق والعادات والتقاليد بالمحافظات والمراكز التابعة لها.

ورفع رئيس المركز شكره الجزيل لأمير منطقة عسير، على إطلاق هذه المبادرة التي جعلت المنطقة رمزاً للكرم وحسن الوفادة، ووجهة سياحية أولى في المملكة العربية السعودية.

21 يونيو 2021 - 11 ذو القعدة 1442
07:27 PM

رئيس مركز سد الملك فهد ببيشة يُدشن مبادرة حسن الوفادة

بعنوان "مرحباً ألف في عسير - تنزه بحذر"

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صحيفة سبق الإلكترونية - بيشة
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‬دشن رئيس مركز سد الملك فهد التابع لمحافظة بيشة محمد بن ناصر الشهراني، اليوم، مبادرة حسن الوفادة "مرحباً ألف في عسير - تنزه بحذر".

جاء ذلك، بحضور عدد من مديري الإدارات الحكومية والأمنية، في مقر المركز.

وقال رئيس المركز: إن المبادرة تأتي بتوجيه من أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، لاستقبال ضيوف المنطقة وزوارها، وتتجسد في الكرم والأخلاق والعادات والتقاليد بالمحافظات والمراكز التابعة لها.

ورفع رئيس المركز شكره الجزيل لأمير منطقة عسير، على إطلاق هذه المبادرة التي جعلت المنطقة رمزاً للكرم وحسن الوفادة، ووجهة سياحية أولى في المملكة العربية السعودية.

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