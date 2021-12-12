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تطوّع بخبرتك.. مقترح على طاولة "بلدي مكة" بعد انتهاء فترة عمله

لاستمرار دورهم الرقابي التطوعي وتقديم الملاحظات للجهات المسؤولة

قدّم عضو المجلس البلدي بمكة المكرّمة السابق فهد الروقي؛ مقترحاً بعد صدور القرار بانتهاء فترة عمل المجالس البلدية بالمملكة؛ تضمّن تقديم عمل تطوعي، واستمرار دورهم الرقابي التطوعي، وتقديم الملاحظات للجهات المسؤولة.

وبحسب فيديو بثّه عضو المجلس البلدي بالعاصمة المقدّسة السابق فهد الورقي؛ قال فيه: ‫تطوّع بخبرتك، بعد صدور القرار من أمانة المجالس بإنهاء وحل المجالس البلدية، وقدمتُ رأيي لأعضاء مجلسنا بمكة المكرّمة باستمرار دورنا الرقابي التطوعي وتقديم ملاحظاتنا وآرائنا للجهات المعنية، متمنياً من جميع المجالس الاقتداء، فالوطن يستحق التطوع.

وكان تعميم من الأمين العام للمجالس البلدية قد صدر بانتهاء فترة عمل المجالس البلدية في دورتها الثالثة بمختلف مناطق المملكة ومحافظاتها؛ قدّم فيه الشكر لرؤساء وأعضاء المجالس البلدية وحصر وثائق ومعاملات المجلس وترتيبها وحفظها وتسليمها للأمانة البلدية المعنية، وتسلُّم العهد من رؤساء وأعضاء المجالس البلدية والتنسيق مع الأمانات والبلديات لتسلُّمها.

وتمّ استكمال إجراءات تسديد السلف المالية بالتنسيق مع الإدارة المختصة في الأمانات والبلديات وتسلُّم إدارة حسابات المجالس البلدية على مواقع التواصل الاجتماعي وتغيير الأرقام السرية والبريد الإلكتروني إلى آخر جديد وأرقام الجوال في حال ارتباطه بذلك.

يأتي ذلك بعد انتهاء فترة تمديد عضوية أعضاء المجالس البلدية بقرار مجلس الوزراء رقم 102 في 2 / 2 / 1441هـ لمدة سنتين، تبدأ من 6 جمادى الأولى لذات العام والتي انتهت اليوم الخميس.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تطوّع بخبرتك.. مقترح على طاولة "بلدي مكة" بعد انتهاء فترة عمله
سبق

قدّم عضو المجلس البلدي بمكة المكرّمة السابق فهد الروقي؛ مقترحاً بعد صدور القرار بانتهاء فترة عمل المجالس البلدية بالمملكة؛ تضمّن تقديم عمل تطوعي، واستمرار دورهم الرقابي التطوعي، وتقديم الملاحظات للجهات المسؤولة.

وبحسب فيديو بثّه عضو المجلس البلدي بالعاصمة المقدّسة السابق فهد الورقي؛ قال فيه: ‫تطوّع بخبرتك، بعد صدور القرار من أمانة المجالس بإنهاء وحل المجالس البلدية، وقدمتُ رأيي لأعضاء مجلسنا بمكة المكرّمة باستمرار دورنا الرقابي التطوعي وتقديم ملاحظاتنا وآرائنا للجهات المعنية، متمنياً من جميع المجالس الاقتداء، فالوطن يستحق التطوع.

وكان تعميم من الأمين العام للمجالس البلدية قد صدر بانتهاء فترة عمل المجالس البلدية في دورتها الثالثة بمختلف مناطق المملكة ومحافظاتها؛ قدّم فيه الشكر لرؤساء وأعضاء المجالس البلدية وحصر وثائق ومعاملات المجلس وترتيبها وحفظها وتسليمها للأمانة البلدية المعنية، وتسلُّم العهد من رؤساء وأعضاء المجالس البلدية والتنسيق مع الأمانات والبلديات لتسلُّمها.

وتمّ استكمال إجراءات تسديد السلف المالية بالتنسيق مع الإدارة المختصة في الأمانات والبلديات وتسلُّم إدارة حسابات المجالس البلدية على مواقع التواصل الاجتماعي وتغيير الأرقام السرية والبريد الإلكتروني إلى آخر جديد وأرقام الجوال في حال ارتباطه بذلك.

يأتي ذلك بعد انتهاء فترة تمديد عضوية أعضاء المجالس البلدية بقرار مجلس الوزراء رقم 102 في 2 / 2 / 1441هـ لمدة سنتين، تبدأ من 6 جمادى الأولى لذات العام والتي انتهت اليوم الخميس.

12 ديسمبر 2021 - 8 جمادى الأول 1443
11:02 AM

تطوّع بخبرتك.. مقترح على طاولة "بلدي مكة" بعد انتهاء فترة عمله

لاستمرار دورهم الرقابي التطوعي وتقديم الملاحظات للجهات المسؤولة

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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قدّم عضو المجلس البلدي بمكة المكرّمة السابق فهد الروقي؛ مقترحاً بعد صدور القرار بانتهاء فترة عمل المجالس البلدية بالمملكة؛ تضمّن تقديم عمل تطوعي، واستمرار دورهم الرقابي التطوعي، وتقديم الملاحظات للجهات المسؤولة.

وبحسب فيديو بثّه عضو المجلس البلدي بالعاصمة المقدّسة السابق فهد الورقي؛ قال فيه: ‫تطوّع بخبرتك، بعد صدور القرار من أمانة المجالس بإنهاء وحل المجالس البلدية، وقدمتُ رأيي لأعضاء مجلسنا بمكة المكرّمة باستمرار دورنا الرقابي التطوعي وتقديم ملاحظاتنا وآرائنا للجهات المعنية، متمنياً من جميع المجالس الاقتداء، فالوطن يستحق التطوع.

وكان تعميم من الأمين العام للمجالس البلدية قد صدر بانتهاء فترة عمل المجالس البلدية في دورتها الثالثة بمختلف مناطق المملكة ومحافظاتها؛ قدّم فيه الشكر لرؤساء وأعضاء المجالس البلدية وحصر وثائق ومعاملات المجلس وترتيبها وحفظها وتسليمها للأمانة البلدية المعنية، وتسلُّم العهد من رؤساء وأعضاء المجالس البلدية والتنسيق مع الأمانات والبلديات لتسلُّمها.

وتمّ استكمال إجراءات تسديد السلف المالية بالتنسيق مع الإدارة المختصة في الأمانات والبلديات وتسلُّم إدارة حسابات المجالس البلدية على مواقع التواصل الاجتماعي وتغيير الأرقام السرية والبريد الإلكتروني إلى آخر جديد وأرقام الجوال في حال ارتباطه بذلك.

يأتي ذلك بعد انتهاء فترة تمديد عضوية أعضاء المجالس البلدية بقرار مجلس الوزراء رقم 102 في 2 / 2 / 1441هـ لمدة سنتين، تبدأ من 6 جمادى الأولى لذات العام والتي انتهت اليوم الخميس.

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