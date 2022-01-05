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30 ألف ريال هدية للاعب الحسم في كأس السوبر السعودي

النهائي يجمع الهلال والفيصلي

قدم راعي الاتحاد السعودي لكرة القدم، شركة مياه بيرين، جائزة للاعب الحسم في نهائي كأس بيرين للسوبر السعودي، والتي تجمع حامل لقب كأس خادم الحرمين الشريفين فريق الفيصلي ونظيره بطل دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الهلال، غداً الخميس، على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

واشترط الراعي أن يكون اللاعب صاحب هدف حسم اللقب لصالح فريقه، وفي حال التساوي مع لاعب الخصم وضياع ركلة ترجيحية "في حال بلوغ الفريقين ركلات الترجيح" تمنح الجائزة لحارس مرمى الفريق الفائز.

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30 ألف ريال هدية للاعب الحسم في كأس السوبر السعودي
سبق

قدم راعي الاتحاد السعودي لكرة القدم، شركة مياه بيرين، جائزة للاعب الحسم في نهائي كأس بيرين للسوبر السعودي، والتي تجمع حامل لقب كأس خادم الحرمين الشريفين فريق الفيصلي ونظيره بطل دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الهلال، غداً الخميس، على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

واشترط الراعي أن يكون اللاعب صاحب هدف حسم اللقب لصالح فريقه، وفي حال التساوي مع لاعب الخصم وضياع ركلة ترجيحية "في حال بلوغ الفريقين ركلات الترجيح" تمنح الجائزة لحارس مرمى الفريق الفائز.

05 يناير 2022 - 2 جمادى الآخر 1443
04:35 PM

30 ألف ريال هدية للاعب الحسم في كأس السوبر السعودي

النهائي يجمع الهلال والفيصلي

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أحمد سرور - الرياض
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قدم راعي الاتحاد السعودي لكرة القدم، شركة مياه بيرين، جائزة للاعب الحسم في نهائي كأس بيرين للسوبر السعودي، والتي تجمع حامل لقب كأس خادم الحرمين الشريفين فريق الفيصلي ونظيره بطل دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الهلال، غداً الخميس، على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

واشترط الراعي أن يكون اللاعب صاحب هدف حسم اللقب لصالح فريقه، وفي حال التساوي مع لاعب الخصم وضياع ركلة ترجيحية "في حال بلوغ الفريقين ركلات الترجيح" تمنح الجائزة لحارس مرمى الفريق الفائز.

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