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﻿"صحة قفل صامطة" تنفذ 78 جولة وتحرر 24 مخالفة خلال ثلاثة أشهر

"الحاذق": الجولات متواصلة والرقابة مستمرة وفق خطط مجدولة على مدار العام

استمرارًا للجهود البلدية لرفع مستوى الخدمات في بلدية مركز القفل التابع لمحافظة صامطة، أصدر قسم الرقابة الصحية التقرير ربع الثالث السنوي لعام 2020 والذي اشتمل على جهود قسم الرقابة الصحية بالبلدية خلال فترة الثلاثة أشهر الماضية.

حيث قام القسم بجهود متواصلة من خلال الحملات التفتيشية والوقائية بهدف الحفاظ على صحة الإنسان وضمان اتباع الخطوات العلمية في تحقيق الرقابة. وكشف التقرير أن مراقبي قسم الصحة العامة ببلدية القفل قد نفذوا عددًا من الجولات الرقابية خلال الثلاثة أشهر الماضية، وذلك بتكثيف الزيارات التفتيشية والتي بلغت"78” جولة تفتيشية ورقابية تم من خلالها مصادرة وإتلاف 18 كجم مخالفة غذائية، بالإضافة إلى إصدار "ثلاث" شهادات مخالفة.

وفيما يخص قسم الرقابة والتفتيش البلدي، بيّن التقرير، أن البلدية قد نجحت في حملاتها التفتيشية وانعكس ذلك على خفض المخالفات المرتكبة، نسبة لزيادة الوعي المجتمعي واحترام التعليمات والأنظمة البلدية، حيث نفذت البلدية العديد من الحملات التفتيشية والرقابية في المنطقة، حيث شملت المخالفات "24"مخالفة.

وفي نهاية التقرير، ثمّن مدير قسم الرقابة الصحية جهود كل كوادر البلدية في مختلف الإدارات والأقسام لإنجاح خطط البلدية ورؤيتها للظفر ببيئة صحية سليمة، كما أشاد بجهود إدارة الخدمات ممثلة بقسم الرقابة الصحية لمراقبتهم جميع منافذ البيع والوقوف على جوانب التطوير والتحسين والارتقاء بالأداء بهدف تحقيق التنمية المتواصلة من خلال أعمال البلدية.

ومن جانب آخر، قال رئيس البلدية المهندس مشاري حسن الحاذق إن الجولات والرقابة الصحية مستمرة وفق خطط مجدولة على مدار العام، للوقوف على مدى جاهزية جميع الأنشطة والمجالات التي تشرف عليها البلدية، لضمان سلامة وصحة جميع أفراد المجتمع. وشكر "الحاذق" إدارة الخدمات ممثلة بقسم الرقابة الصحية لجهودهم الحثيثة والكبيرة من أجل بيئة صحية يكفلها النظام للمواطن، مشيدًا بأبرز الإنجازات خلال الربع الثالث من العام الميلادي ٢٠٢٠.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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﻿"صحة قفل صامطة" تنفذ 78 جولة وتحرر 24 مخالفة خلال ثلاثة أشهر
سبق

استمرارًا للجهود البلدية لرفع مستوى الخدمات في بلدية مركز القفل التابع لمحافظة صامطة، أصدر قسم الرقابة الصحية التقرير ربع الثالث السنوي لعام 2020 والذي اشتمل على جهود قسم الرقابة الصحية بالبلدية خلال فترة الثلاثة أشهر الماضية.

حيث قام القسم بجهود متواصلة من خلال الحملات التفتيشية والوقائية بهدف الحفاظ على صحة الإنسان وضمان اتباع الخطوات العلمية في تحقيق الرقابة. وكشف التقرير أن مراقبي قسم الصحة العامة ببلدية القفل قد نفذوا عددًا من الجولات الرقابية خلال الثلاثة أشهر الماضية، وذلك بتكثيف الزيارات التفتيشية والتي بلغت"78” جولة تفتيشية ورقابية تم من خلالها مصادرة وإتلاف 18 كجم مخالفة غذائية، بالإضافة إلى إصدار "ثلاث" شهادات مخالفة.

وفيما يخص قسم الرقابة والتفتيش البلدي، بيّن التقرير، أن البلدية قد نجحت في حملاتها التفتيشية وانعكس ذلك على خفض المخالفات المرتكبة، نسبة لزيادة الوعي المجتمعي واحترام التعليمات والأنظمة البلدية، حيث نفذت البلدية العديد من الحملات التفتيشية والرقابية في المنطقة، حيث شملت المخالفات "24"مخالفة.

وفي نهاية التقرير، ثمّن مدير قسم الرقابة الصحية جهود كل كوادر البلدية في مختلف الإدارات والأقسام لإنجاح خطط البلدية ورؤيتها للظفر ببيئة صحية سليمة، كما أشاد بجهود إدارة الخدمات ممثلة بقسم الرقابة الصحية لمراقبتهم جميع منافذ البيع والوقوف على جوانب التطوير والتحسين والارتقاء بالأداء بهدف تحقيق التنمية المتواصلة من خلال أعمال البلدية.

ومن جانب آخر، قال رئيس البلدية المهندس مشاري حسن الحاذق إن الجولات والرقابة الصحية مستمرة وفق خطط مجدولة على مدار العام، للوقوف على مدى جاهزية جميع الأنشطة والمجالات التي تشرف عليها البلدية، لضمان سلامة وصحة جميع أفراد المجتمع. وشكر "الحاذق" إدارة الخدمات ممثلة بقسم الرقابة الصحية لجهودهم الحثيثة والكبيرة من أجل بيئة صحية يكفلها النظام للمواطن، مشيدًا بأبرز الإنجازات خلال الربع الثالث من العام الميلادي ٢٠٢٠.

07 أكتوبر 2020 - 20 صفر 1442
11:04 PM

﻿"صحة قفل صامطة" تنفذ 78 جولة وتحرر 24 مخالفة خلال ثلاثة أشهر

"الحاذق": الجولات متواصلة والرقابة مستمرة وفق خطط مجدولة على مدار العام

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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استمرارًا للجهود البلدية لرفع مستوى الخدمات في بلدية مركز القفل التابع لمحافظة صامطة، أصدر قسم الرقابة الصحية التقرير ربع الثالث السنوي لعام 2020 والذي اشتمل على جهود قسم الرقابة الصحية بالبلدية خلال فترة الثلاثة أشهر الماضية.

حيث قام القسم بجهود متواصلة من خلال الحملات التفتيشية والوقائية بهدف الحفاظ على صحة الإنسان وضمان اتباع الخطوات العلمية في تحقيق الرقابة. وكشف التقرير أن مراقبي قسم الصحة العامة ببلدية القفل قد نفذوا عددًا من الجولات الرقابية خلال الثلاثة أشهر الماضية، وذلك بتكثيف الزيارات التفتيشية والتي بلغت"78” جولة تفتيشية ورقابية تم من خلالها مصادرة وإتلاف 18 كجم مخالفة غذائية، بالإضافة إلى إصدار "ثلاث" شهادات مخالفة.

وفيما يخص قسم الرقابة والتفتيش البلدي، بيّن التقرير، أن البلدية قد نجحت في حملاتها التفتيشية وانعكس ذلك على خفض المخالفات المرتكبة، نسبة لزيادة الوعي المجتمعي واحترام التعليمات والأنظمة البلدية، حيث نفذت البلدية العديد من الحملات التفتيشية والرقابية في المنطقة، حيث شملت المخالفات "24"مخالفة.

وفي نهاية التقرير، ثمّن مدير قسم الرقابة الصحية جهود كل كوادر البلدية في مختلف الإدارات والأقسام لإنجاح خطط البلدية ورؤيتها للظفر ببيئة صحية سليمة، كما أشاد بجهود إدارة الخدمات ممثلة بقسم الرقابة الصحية لمراقبتهم جميع منافذ البيع والوقوف على جوانب التطوير والتحسين والارتقاء بالأداء بهدف تحقيق التنمية المتواصلة من خلال أعمال البلدية.

ومن جانب آخر، قال رئيس البلدية المهندس مشاري حسن الحاذق إن الجولات والرقابة الصحية مستمرة وفق خطط مجدولة على مدار العام، للوقوف على مدى جاهزية جميع الأنشطة والمجالات التي تشرف عليها البلدية، لضمان سلامة وصحة جميع أفراد المجتمع. وشكر "الحاذق" إدارة الخدمات ممثلة بقسم الرقابة الصحية لجهودهم الحثيثة والكبيرة من أجل بيئة صحية يكفلها النظام للمواطن، مشيدًا بأبرز الإنجازات خلال الربع الثالث من العام الميلادي ٢٠٢٠.

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