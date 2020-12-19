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جناح المملكة في "إكسبو 2020 دبي" ينظم مزاداً فنياً خيرياً

يعود الريع المخصّص لصالح دعم جمعية أسر التوحد

أعلن جناح المملكة العربية السعودية في إكسبو 2020 دبي عن إطلاق مزاد خيري عبر الموقع الإلكتروني لبيع ثمانية أعمال فنية، يعود ريعها لصالح دعم جمعية أسر التوحد، وهي جمعية خيرية تهدف إلى التوعية حول التوحد في المملكة.

وترحب مساحة "لكم" الفنية في مدينة الرياض بالزائرين من مواطني ومقيمي المملكة الراغبين بمشاهدة الأعمال الفنية المشاركة في المزاد من 17 حتى 24 ديسمبر 2020 بين الساعة الرابعة عصراً إلى العاشرة مساءً، حيث يمكن المشاركة في المزاد عبر الموقع الإلكتروني: www.ksaexpo2020dubai.com/auction

ويحتفي المزاد بمبادرة وزارة الثقافة بتسمية عام 2020 عاماً لـ"الخط العربي"، كما يعد تكريساً للأهمية التي يوليها الجناح السعودي في إكسبو 2020 دبي للمسؤولية الاجتماعية والحرص على خدمة المجتمع.

وأثنى الأمير سعود بن عبدالعزيز بن فرحان رئيس مجلس إدارة جمعية أسر التوحد، على الحس العالي بالمسؤولية المجتمعية تجاه ذوي اضطراب طيف التوحد في المملكة، مشيداً بتبرع جناح المملكة في إكسبو 2020 دبي بريع بيع اللوحات لجمعية أسر التوحد.

وأوضح أن هذا التبرع دليل على المسؤولية ودليل حضاري على اهتمام القطاعات المختلفة في المملكة بنهضة الخدمات المقدمة لدعم هذه الفئة الغالية على قلوبنا، مبينًا أن من أهداف جمعية أسر التوحد، تذليل الصعوبات على الأسر ودعمهم وتوفير احتياجات ذوي اضطراب طيف التوحد ليحيوا حياة كريمة، وأن الجمعية تركز على إطلاق العديد من المشاريع والبرامج المستدامة لضمان استمرارية دعم ذوي اضطراب طيف التوحد وأسرهم.

المملكة العربية السعودية إكسبو 2020 دبي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جناح المملكة في "إكسبو 2020 دبي" ينظم مزاداً فنياً خيرياً
سبق

أعلن جناح المملكة العربية السعودية في إكسبو 2020 دبي عن إطلاق مزاد خيري عبر الموقع الإلكتروني لبيع ثمانية أعمال فنية، يعود ريعها لصالح دعم جمعية أسر التوحد، وهي جمعية خيرية تهدف إلى التوعية حول التوحد في المملكة.

وترحب مساحة "لكم" الفنية في مدينة الرياض بالزائرين من مواطني ومقيمي المملكة الراغبين بمشاهدة الأعمال الفنية المشاركة في المزاد من 17 حتى 24 ديسمبر 2020 بين الساعة الرابعة عصراً إلى العاشرة مساءً، حيث يمكن المشاركة في المزاد عبر الموقع الإلكتروني: www.ksaexpo2020dubai.com/auction

ويحتفي المزاد بمبادرة وزارة الثقافة بتسمية عام 2020 عاماً لـ"الخط العربي"، كما يعد تكريساً للأهمية التي يوليها الجناح السعودي في إكسبو 2020 دبي للمسؤولية الاجتماعية والحرص على خدمة المجتمع.

وأثنى الأمير سعود بن عبدالعزيز بن فرحان رئيس مجلس إدارة جمعية أسر التوحد، على الحس العالي بالمسؤولية المجتمعية تجاه ذوي اضطراب طيف التوحد في المملكة، مشيداً بتبرع جناح المملكة في إكسبو 2020 دبي بريع بيع اللوحات لجمعية أسر التوحد.

وأوضح أن هذا التبرع دليل على المسؤولية ودليل حضاري على اهتمام القطاعات المختلفة في المملكة بنهضة الخدمات المقدمة لدعم هذه الفئة الغالية على قلوبنا، مبينًا أن من أهداف جمعية أسر التوحد، تذليل الصعوبات على الأسر ودعمهم وتوفير احتياجات ذوي اضطراب طيف التوحد ليحيوا حياة كريمة، وأن الجمعية تركز على إطلاق العديد من المشاريع والبرامج المستدامة لضمان استمرارية دعم ذوي اضطراب طيف التوحد وأسرهم.

19 ديسمبر 2020 - 4 جمادى الأول 1442
05:29 PM

جناح المملكة في "إكسبو 2020 دبي" ينظم مزاداً فنياً خيرياً

يعود الريع المخصّص لصالح دعم جمعية أسر التوحد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن جناح المملكة العربية السعودية في إكسبو 2020 دبي عن إطلاق مزاد خيري عبر الموقع الإلكتروني لبيع ثمانية أعمال فنية، يعود ريعها لصالح دعم جمعية أسر التوحد، وهي جمعية خيرية تهدف إلى التوعية حول التوحد في المملكة.

وترحب مساحة "لكم" الفنية في مدينة الرياض بالزائرين من مواطني ومقيمي المملكة الراغبين بمشاهدة الأعمال الفنية المشاركة في المزاد من 17 حتى 24 ديسمبر 2020 بين الساعة الرابعة عصراً إلى العاشرة مساءً، حيث يمكن المشاركة في المزاد عبر الموقع الإلكتروني: www.ksaexpo2020dubai.com/auction

ويحتفي المزاد بمبادرة وزارة الثقافة بتسمية عام 2020 عاماً لـ"الخط العربي"، كما يعد تكريساً للأهمية التي يوليها الجناح السعودي في إكسبو 2020 دبي للمسؤولية الاجتماعية والحرص على خدمة المجتمع.

وأثنى الأمير سعود بن عبدالعزيز بن فرحان رئيس مجلس إدارة جمعية أسر التوحد، على الحس العالي بالمسؤولية المجتمعية تجاه ذوي اضطراب طيف التوحد في المملكة، مشيداً بتبرع جناح المملكة في إكسبو 2020 دبي بريع بيع اللوحات لجمعية أسر التوحد.

وأوضح أن هذا التبرع دليل على المسؤولية ودليل حضاري على اهتمام القطاعات المختلفة في المملكة بنهضة الخدمات المقدمة لدعم هذه الفئة الغالية على قلوبنا، مبينًا أن من أهداف جمعية أسر التوحد، تذليل الصعوبات على الأسر ودعمهم وتوفير احتياجات ذوي اضطراب طيف التوحد ليحيوا حياة كريمة، وأن الجمعية تركز على إطلاق العديد من المشاريع والبرامج المستدامة لضمان استمرارية دعم ذوي اضطراب طيف التوحد وأسرهم.

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