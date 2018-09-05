وفاة وإصابة 6 أشخاص في حادث تصادم لـ3 مركبات جنوب بارق

فرق الهلال الأحمر باشرته ونقلت المصابين لمستشفى المجاردة ومحايل

لقي شخص مصرعه وأصيب خمسة آخرون إثر تصادم ثلاث مركبات عصر اليوم على كوبري عمساء جنوب محافظة بارق.

وشبت النيران في المركبات الثلاث فيما تسبب الحادث في إغلاق طريق محايل- جدة، وارتداد المركبات لعدة كيلو مترات.

وقال المتحدث الرسمي باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير محمد بن حسن الشهري، إن عمليات المنطقة تلقت بلاغاً عن حادث تصادم جنوب بارق، وهرع عدد من الفرق للموقع، حيث تبين أن الحادث عبارة عن تصادم ثلاث مركبات ونتج عنه حالة وفاة وخمس إصابات.

وأشار إلى أن الفرق نقلت أربعة مصابين لمستشفى المجاردة، ومصابا واحدا لمستشفى محايل العام.

وقال الشهري إن "هلال عسير" تقدم بأخر التعازي لذوي المتوفين، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل.