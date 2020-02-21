60 فندقًا تدخل حيز الإنشاء بالرياض لهذه الأسباب.. "قمة العشرين" أحدها

ثمانية منها ستكون جاهزة بحلول وقت وصول الزعماء في شهر نوفمبر المقبل

تشهد المملكة العربية السعودية حالياً تشييد ما يقارب 60 فندقًا في العاصمة الرياض وحدها؛ ثمانية منها ستكون جاهزة بحلول وقت وصول زعماء قمة العشرين في شهر نوفمبر المقبل.

وأشارت وكالة "بلومبيرج" الأمريكية أن ذلك سيضيف قرابة ألف وحدة فندقية إلى 17 ألف وحدة فندقية موجودة مسبقاً.

ونقلت الوكالة عن فهد تونسي مستشار بالديوان الملكي، أن المملكة تتوقع ما لا يقل عن حضور 10 آلاف زائر تقريباً للقمة الختامية إلى جانب فعاليات قمة العشرين، حيث تخطط المملكة لاستضافة أكثر من 50 مؤتمراً ومنتدى هذا العالم من شأنه أن يجذب 250 ألف زائر على الأقل.

وذكر التقرير أن طفرة الإنشاءات في المملكة من شأنها أن تمنح الاقتصاد السعودي دفعة؛ حيث إن قمة العشرين ستؤدي إلى نمو إضافي بنسبة 0.2% في الاقتصاد غير النفطي خلال العام الجاري مع زيادة في سياحة الأعمال التي ستدعم الاستهلاك.