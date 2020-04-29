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2236  حالة تعافٍ من كورونا في 5 مدن بالمملكة وجدة بالمقدمة بـ 75 حالة اليوم

169  شخصاً تماثل للشفاء ليصبح إجمالي عدد حالات المتعافية 2953 حالة تعافٍ

سجلت 5 مدن اليوم 2236 حالة تعافٍ من كورونا فيما بقيت مدينة الرياض على الرقم السابق في عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد بـ860 حالة شفاء ولكنها لا زالت بالمقدمة بأعداد المتعافين من بين مدن المملكة منذ بداية أزمة كورونا فيما سجلت مكة المكرمة 46 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 518 حالة تعافٍ وتأتي ثانياً في أعداد المتعافين فيما سجلت مدينة جدة 75 حالة تعافٍ جديدة لتكون الأولى اليوم بأعداد المتعافين ليصبح الإجمالي 446 حالة تعافٍ والثالثة على مستوى المملكة.

فيما سجلت المدينة المنورة 19 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 216 حالة تعاف فيما لم تسجل حالة تعافٍ جديدة في مدينة القطيف وبقيت على 196 حالة تعاف من بين مدن ومحافظات المملكة، حتى اليوم.

وقال المتحدث باسم "الصحة": إن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 169 حالة شفاء، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 2953 حالة ولله الحمد.

فيروس كورونا الجديد

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2236  حالة تعافٍ من كورونا في 5 مدن بالمملكة وجدة بالمقدمة بـ 75 حالة اليوم
سبق

سجلت 5 مدن اليوم 2236 حالة تعافٍ من كورونا فيما بقيت مدينة الرياض على الرقم السابق في عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد بـ860 حالة شفاء ولكنها لا زالت بالمقدمة بأعداد المتعافين من بين مدن المملكة منذ بداية أزمة كورونا فيما سجلت مكة المكرمة 46 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 518 حالة تعافٍ وتأتي ثانياً في أعداد المتعافين فيما سجلت مدينة جدة 75 حالة تعافٍ جديدة لتكون الأولى اليوم بأعداد المتعافين ليصبح الإجمالي 446 حالة تعافٍ والثالثة على مستوى المملكة.

فيما سجلت المدينة المنورة 19 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 216 حالة تعاف فيما لم تسجل حالة تعافٍ جديدة في مدينة القطيف وبقيت على 196 حالة تعاف من بين مدن ومحافظات المملكة، حتى اليوم.

وقال المتحدث باسم "الصحة": إن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 169 حالة شفاء، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 2953 حالة ولله الحمد.

29 إبريل 2020 - 6 رمضان 1441
09:36 PM

2236  حالة تعافٍ من كورونا في 5 مدن بالمملكة وجدة بالمقدمة بـ 75 حالة اليوم

169  شخصاً تماثل للشفاء ليصبح إجمالي عدد حالات المتعافية 2953 حالة تعافٍ

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هادي العصيمي - الرياض
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7,378

سجلت 5 مدن اليوم 2236 حالة تعافٍ من كورونا فيما بقيت مدينة الرياض على الرقم السابق في عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد بـ860 حالة شفاء ولكنها لا زالت بالمقدمة بأعداد المتعافين من بين مدن المملكة منذ بداية أزمة كورونا فيما سجلت مكة المكرمة 46 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 518 حالة تعافٍ وتأتي ثانياً في أعداد المتعافين فيما سجلت مدينة جدة 75 حالة تعافٍ جديدة لتكون الأولى اليوم بأعداد المتعافين ليصبح الإجمالي 446 حالة تعافٍ والثالثة على مستوى المملكة.

فيما سجلت المدينة المنورة 19 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 216 حالة تعاف فيما لم تسجل حالة تعافٍ جديدة في مدينة القطيف وبقيت على 196 حالة تعاف من بين مدن ومحافظات المملكة، حتى اليوم.

وقال المتحدث باسم "الصحة": إن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 169 حالة شفاء، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 2953 حالة ولله الحمد.

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