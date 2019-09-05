جماهير "النصر" تنتصر للاعبها.. "جوليانو" يفوز بـ"الحذاء الذهبي"

على حساب "قوميز" محترف "الهلال"

انتصرت جماهير نادي النصر لمحترفها البرازيلي جوليانو دي باولا على حساب محترف الهلال قوميز في استفتاء الحذاء الذهبي لأفضل لاعب في دوري أبطال آسيا.

وكان الحساب الرسمي لمسابقة دوري أبطال آسيا قد دشّن استفتاءً شمل أربعة لاعبين هم جوليانو محترف النصر، وقوميز محترف الهلال، والبرازيلي هالك مهاجم شنغهاي، ونجم أوراوا ريد دايموند اللاعب شينزو كوروكي.

وشارك في الاستفتاء أكثر من 431 ألف مصوّت حيث حصد غوليانو نسبة 58٪‎ فيما حلّ غوميز محترف الهلال في المركز الثاني بنسبة 39٪ ‎‎ وجاء ثالثاً اللاعب هالك بنسبة 2٪‎ فيما جاء اللاعب شينزو رابعاً بنسبة 1‎٪.