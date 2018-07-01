محافظ جدة يقلد "الجارد" رتبة "عميد"

قلد محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، بمكتبه صباح اليوم، قائد أمن المحافظة العميد صالح بن عبيد الجارد، رتبة عميد بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته.

وهنأه بالترقية وتمنى له التوفيق والسداد في خدمة الدين ثم المليك والوطن، فيما عبر العميد "الجارد" عن شكره وتقديره للقيادة على هذه الثقة الغالية، مؤكداً أنها ستكون عوناً له على بذل المزيد من الجهد، معرباً عن شكره وتقديره لمحافظ جدة.