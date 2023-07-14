فلسطين تسجل 293 إصابة جديدة بكورونا
إجمالي الوفيات 47 وعدد المتعافين 59
سجلت فلسطين خلال الساعات الـ 24 الماضية، 293 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 6372 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 47 حالة وفاة.
وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 59 حالة .
فيروس كورونا الجديد
فلسطين تسجل 293 إصابة جديدة بكورونا
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-07-14
سجلت فلسطين خلال الساعات الـ 24 الماضية، 293 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 6372 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 47 حالة وفاة.
وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 59 حالة .
14 يوليو 2020 - 23 ذو القعدة 1441
06:11 PM
فلسطين تسجل 293 إصابة جديدة بكورونا
إجمالي الوفيات 47 وعدد المتعافين 59
سجلت فلسطين خلال الساعات الـ 24 الماضية، 293 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 6372 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 47 حالة وفاة.
وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 59 حالة .