نيجيريا تؤكد فقدان 110 تلميذات في هجوم لبوكو حرام على مدرسة

في بيان رسمي للحكومة بعد عجزها عن معرفة مصيره

أكدت الحكومة النيجيرية الأحد أن 110 تلميذات مفقودات بعد هجوم شنته جماعة بوكو حرام الجهادية على مدرستهن في دابشي في شمال شرق نيجيريا، بعد أيام من الصمت الرسمي وفقاً للوكالة الفرنسية.

وقالت وزارة الإعلام في بيان إن "الحكومة الفدرالية تؤكد أن 110 تلميذات من المدرسة العلمية والفنية الحكومية في دابشي في ولاية يوبي، لا يزلن مفقودات، بعدما دهم متمردون يعتقد أنهم فصيل من بوكو حرام مدرستهن الاثنين".

وجاء البيان بعدما عجزت السلطات عن معرفة مصير 110 تلميذات من المدرسة التي تضم 906 تلميذات.

وتثير عملية الخطف شكوكاً حول إعلان البلد الواقع في غرب إفريقيا مراراً هزيمة التنظيم الجهادي المتطرف، بعد نحو تسع سنوات من القتال المتواصل.

وقال بخاري في بيان أصدرته الرئاسة إن "البلد برمته يقف إلى جانب العائلات. إنها كارثة وطنية. نحن آسفون لما حصل ونشاطركم آلامكم".

وتسبب تمرد بوكو حرام بمقتل 20 ألف شخص وتشريد 2,6 ملايين في نيجيريا. وفي الأشهر الأخيرة ازدادت هجمات الجهاديين على مواقع عسكرية ومدنية وعلى القرى النائية في شمال البلاد.