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كورونا في فلسطين.. 1724 إصابة جديدة و16وفاة و808 حالات تعافٍ

خلال الساعات الـ 24 الماضية

سجلت فلسطين خلال الساعات الـ 24 الماضية، 16 وفاة و1724 إصابة جديدة بفيروس كورونا و808 حالات تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 90.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 8.5%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، لافتة النظر إلى وجود 116 مريضًا في غرف العناية المركزة، بينهم 29 مريضًا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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كورونا في فلسطين.. 1724 إصابة جديدة و16وفاة و808 حالات تعافٍ
سبق

سجلت فلسطين خلال الساعات الـ 24 الماضية، 16 وفاة و1724 إصابة جديدة بفيروس كورونا و808 حالات تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 90.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 8.5%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، لافتة النظر إلى وجود 116 مريضًا في غرف العناية المركزة، بينهم 29 مريضًا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

01 مارس 2021 - 17 رجب 1442
06:36 PM

كورونا في فلسطين.. 1724 إصابة جديدة و16وفاة و808 حالات تعافٍ

خلال الساعات الـ 24 الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت فلسطين خلال الساعات الـ 24 الماضية، 16 وفاة و1724 إصابة جديدة بفيروس كورونا و808 حالات تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 90.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 8.5%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، لافتة النظر إلى وجود 116 مريضًا في غرف العناية المركزة، بينهم 29 مريضًا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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