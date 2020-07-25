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45 فرقًا تنتشر.. شاهد كيف نجحت "أمانة الطائف" في سحب مياه الهطولات

عملت والآليات على التأكُّد من انسيابية العبارات وإزالة العوالق من فتحات التصريف

نجحت أمانة الطائف في التعامل مع الأمطار الغزيرة التي شهدتها مدينة الطائف يوم أمس، من خلال نشرها لفرق الطوارئ والفرق الميدانية المكوّنة من آليات وفرق راجلة ومعدات للشفط وآليات متنوعة؛ حيث تم نشر أكثر من 45 فرقة بمواقع تجمع المياه ومجاري السيول وعبارة التصريف والمواقع غير المخدومة بشبكة لتصريف مياه الأمطار.

وعملت الآليات والفرق الميدانية، خلال الحالة المطرية، على التأكُّد من انسيابية الحركة المائية داخل العبارات وإزالة الأتربة والأشجار والعوالق المختلفة ومعيقات التدفق الصلبة التي جرفتها مياه الأمطار للشوارع وفتحات التصريف ومجاري السيول والعبارات ومنهولات التصريف.

يُذكر أن المحافظة شهدت يوم أمس أمطارًا غزيرة جدًّا أدت إلى ارتفاع في منسوب مياه الأمطار؛ مما يؤدي إلى تأخُّر تصريف المياه بمواقع التجمع؛ حيث نفذت المحافظة مؤخرًا برنامجًا لتنظيف العبارات ومجاري السيول وفحص المولدات ومضخات شفط المياه، لضمان الأداء الأمثل خلال هطول الأمطار.

كما عملت الفرق بشكل متواصل على إزالة الشوائب وتحرير الحركة المرورية وشفط المياه وإزالتها في أقل من ساعة، وتم رفع المخلفات، واستمرّت الفرق الميدانية في أعمالها عقب هطول الأمطار، ورفع الأتربة والحجارة وبقايا الأشجار والمخلفات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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45 فرقًا تنتشر.. شاهد كيف نجحت "أمانة الطائف" في سحب مياه الهطولات
سبق

نجحت أمانة الطائف في التعامل مع الأمطار الغزيرة التي شهدتها مدينة الطائف يوم أمس، من خلال نشرها لفرق الطوارئ والفرق الميدانية المكوّنة من آليات وفرق راجلة ومعدات للشفط وآليات متنوعة؛ حيث تم نشر أكثر من 45 فرقة بمواقع تجمع المياه ومجاري السيول وعبارة التصريف والمواقع غير المخدومة بشبكة لتصريف مياه الأمطار.

وعملت الآليات والفرق الميدانية، خلال الحالة المطرية، على التأكُّد من انسيابية الحركة المائية داخل العبارات وإزالة الأتربة والأشجار والعوالق المختلفة ومعيقات التدفق الصلبة التي جرفتها مياه الأمطار للشوارع وفتحات التصريف ومجاري السيول والعبارات ومنهولات التصريف.

يُذكر أن المحافظة شهدت يوم أمس أمطارًا غزيرة جدًّا أدت إلى ارتفاع في منسوب مياه الأمطار؛ مما يؤدي إلى تأخُّر تصريف المياه بمواقع التجمع؛ حيث نفذت المحافظة مؤخرًا برنامجًا لتنظيف العبارات ومجاري السيول وفحص المولدات ومضخات شفط المياه، لضمان الأداء الأمثل خلال هطول الأمطار.

كما عملت الفرق بشكل متواصل على إزالة الشوائب وتحرير الحركة المرورية وشفط المياه وإزالتها في أقل من ساعة، وتم رفع المخلفات، واستمرّت الفرق الميدانية في أعمالها عقب هطول الأمطار، ورفع الأتربة والحجارة وبقايا الأشجار والمخلفات.

25 يوليو 2020 - 4 ذو الحجة 1441
10:44 AM

45 فرقًا تنتشر.. شاهد كيف نجحت "أمانة الطائف" في سحب مياه الهطولات

عملت والآليات على التأكُّد من انسيابية العبارات وإزالة العوالق من فتحات التصريف

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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نجحت أمانة الطائف في التعامل مع الأمطار الغزيرة التي شهدتها مدينة الطائف يوم أمس، من خلال نشرها لفرق الطوارئ والفرق الميدانية المكوّنة من آليات وفرق راجلة ومعدات للشفط وآليات متنوعة؛ حيث تم نشر أكثر من 45 فرقة بمواقع تجمع المياه ومجاري السيول وعبارة التصريف والمواقع غير المخدومة بشبكة لتصريف مياه الأمطار.

وعملت الآليات والفرق الميدانية، خلال الحالة المطرية، على التأكُّد من انسيابية الحركة المائية داخل العبارات وإزالة الأتربة والأشجار والعوالق المختلفة ومعيقات التدفق الصلبة التي جرفتها مياه الأمطار للشوارع وفتحات التصريف ومجاري السيول والعبارات ومنهولات التصريف.

يُذكر أن المحافظة شهدت يوم أمس أمطارًا غزيرة جدًّا أدت إلى ارتفاع في منسوب مياه الأمطار؛ مما يؤدي إلى تأخُّر تصريف المياه بمواقع التجمع؛ حيث نفذت المحافظة مؤخرًا برنامجًا لتنظيف العبارات ومجاري السيول وفحص المولدات ومضخات شفط المياه، لضمان الأداء الأمثل خلال هطول الأمطار.

كما عملت الفرق بشكل متواصل على إزالة الشوائب وتحرير الحركة المرورية وشفط المياه وإزالتها في أقل من ساعة، وتم رفع المخلفات، واستمرّت الفرق الميدانية في أعمالها عقب هطول الأمطار، ورفع الأتربة والحجارة وبقايا الأشجار والمخلفات.

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