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الاتحاد يحسم لقب بطل الشتاء بفوزه على الباطن

حسم فريق الاتحاد لقب بطل الشتاء بعدما عاد من ميدان مضيفه الباطن بفوز ثمين استقر عند (3-2) في اللقاء الذي أقيم عصر الجمعة على ملعب نادي الباطن ضمن مباريات الجولة الخامسة عشرة في ختام جولات الدور الأول من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

رفع الاتحاد رصيده إلى 32 نقطة في صدارة جدول الترتيب مبتعداً بفارق 4 نقاط مؤقتاً عن أقرب منافسيه، فيما تجمد رصيد الباطن عند 14 نقطة بالمركز الرابع عشر .

باغت فريق الباطن نظيره الاتحاد بهدف مبكر في الدقيقة 5 حينما تابع المدافع البرازيلي ماوريسيو أنطونيو عرضية يوسف جبلي في الشباك، رد الاتحاد لم يتأخر كثيراً سوى ثلاث دقائق من أجل تعديل النتيجة بعد أن توغل حمدان الشمراني في الجهة اليسرى وعكس كرة داخل منطقة الجزاء تهيأت أمام عبدالعزيز البيشي الذي سددها على يسار حارس مارتن كامبانيا مسجلاً هدف التعادل.

ومنحت النيران الصديقة هدف التقدم الثاني للاتحاد عند الدقيقة 73 حينما حول مدافع الباطن محمد ناجي رأسية البرازيلي برونو هنريكي بالخطأ في مرمى فريقه، لكن المحترف الهولندي محمد رايحي نجح في إدراك التعادل لأصحاب الضيافة من مجهود فردي مميز حينما قاد الكرة من قرابة منتصف الملعب قبل أن يطلق قذيفة صاروخية من مسافة بعيدة استقرت في سقف المرمى وذلك في الدقيقة 83.

وفي الأنفاس الأخيرة من المباراة وبالتحديد عند الدقيقة (90+3) خطف هارون كمارا مهاجم الاتحاد هدف الفوز والنقاط الثلاث بعد أن تابع كرة رومارينيو في الشباك معلناً بذلك تتويج فريقه بلقب بطل الشتاء.

الباطن الاتحاد الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الاتحاد يحسم لقب بطل الشتاء بفوزه على الباطن
سبق

حسم فريق الاتحاد لقب بطل الشتاء بعدما عاد من ميدان مضيفه الباطن بفوز ثمين استقر عند (3-2) في اللقاء الذي أقيم عصر الجمعة على ملعب نادي الباطن ضمن مباريات الجولة الخامسة عشرة في ختام جولات الدور الأول من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

رفع الاتحاد رصيده إلى 32 نقطة في صدارة جدول الترتيب مبتعداً بفارق 4 نقاط مؤقتاً عن أقرب منافسيه، فيما تجمد رصيد الباطن عند 14 نقطة بالمركز الرابع عشر .

باغت فريق الباطن نظيره الاتحاد بهدف مبكر في الدقيقة 5 حينما تابع المدافع البرازيلي ماوريسيو أنطونيو عرضية يوسف جبلي في الشباك، رد الاتحاد لم يتأخر كثيراً سوى ثلاث دقائق من أجل تعديل النتيجة بعد أن توغل حمدان الشمراني في الجهة اليسرى وعكس كرة داخل منطقة الجزاء تهيأت أمام عبدالعزيز البيشي الذي سددها على يسار حارس مارتن كامبانيا مسجلاً هدف التعادل.

ومنحت النيران الصديقة هدف التقدم الثاني للاتحاد عند الدقيقة 73 حينما حول مدافع الباطن محمد ناجي رأسية البرازيلي برونو هنريكي بالخطأ في مرمى فريقه، لكن المحترف الهولندي محمد رايحي نجح في إدراك التعادل لأصحاب الضيافة من مجهود فردي مميز حينما قاد الكرة من قرابة منتصف الملعب قبل أن يطلق قذيفة صاروخية من مسافة بعيدة استقرت في سقف المرمى وذلك في الدقيقة 83.

وفي الأنفاس الأخيرة من المباراة وبالتحديد عند الدقيقة (90+3) خطف هارون كمارا مهاجم الاتحاد هدف الفوز والنقاط الثلاث بعد أن تابع كرة رومارينيو في الشباك معلناً بذلك تتويج فريقه بلقب بطل الشتاء.

31 ديسمبر 2021 - 27 جمادى الأول 1443
05:35 PM
اخر تعديل
01 يناير 2022 - 28 جمادى الأول 1443
01:22 AM

الاتحاد يحسم لقب بطل الشتاء بفوزه على الباطن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حسم فريق الاتحاد لقب بطل الشتاء بعدما عاد من ميدان مضيفه الباطن بفوز ثمين استقر عند (3-2) في اللقاء الذي أقيم عصر الجمعة على ملعب نادي الباطن ضمن مباريات الجولة الخامسة عشرة في ختام جولات الدور الأول من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

رفع الاتحاد رصيده إلى 32 نقطة في صدارة جدول الترتيب مبتعداً بفارق 4 نقاط مؤقتاً عن أقرب منافسيه، فيما تجمد رصيد الباطن عند 14 نقطة بالمركز الرابع عشر .

باغت فريق الباطن نظيره الاتحاد بهدف مبكر في الدقيقة 5 حينما تابع المدافع البرازيلي ماوريسيو أنطونيو عرضية يوسف جبلي في الشباك، رد الاتحاد لم يتأخر كثيراً سوى ثلاث دقائق من أجل تعديل النتيجة بعد أن توغل حمدان الشمراني في الجهة اليسرى وعكس كرة داخل منطقة الجزاء تهيأت أمام عبدالعزيز البيشي الذي سددها على يسار حارس مارتن كامبانيا مسجلاً هدف التعادل.

ومنحت النيران الصديقة هدف التقدم الثاني للاتحاد عند الدقيقة 73 حينما حول مدافع الباطن محمد ناجي رأسية البرازيلي برونو هنريكي بالخطأ في مرمى فريقه، لكن المحترف الهولندي محمد رايحي نجح في إدراك التعادل لأصحاب الضيافة من مجهود فردي مميز حينما قاد الكرة من قرابة منتصف الملعب قبل أن يطلق قذيفة صاروخية من مسافة بعيدة استقرت في سقف المرمى وذلك في الدقيقة 83.

وفي الأنفاس الأخيرة من المباراة وبالتحديد عند الدقيقة (90+3) خطف هارون كمارا مهاجم الاتحاد هدف الفوز والنقاط الثلاث بعد أن تابع كرة رومارينيو في الشباك معلناً بذلك تتويج فريقه بلقب بطل الشتاء.

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