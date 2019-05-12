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"إغاثي" الملك سلمان يواصل توزيع السلال الغذائية بالسودان واليمن

قام بتسليم 3,200 سلة غذائية بالخرطوم و3,425 كرتون تمور للنازحين في مأرب والحديدة

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، بتوزيع 3,200 سلة غذائية للمحتاجين في عدد من المناطق في جمهورية السودان الشقيق، استفاد منها 19,200 فرد، وذلك بالتعاون مع منظمة الاغتنام للتنمية البشرية.

وجرى توزيع 800 سلة غذائية في محليتي الدلنج ومحلية هبيلا، بولاية جنوب كردفان، استفاد منها 4800 فرد، و 1,900 سلة غذائية، في محليتي أم كدادة وأبوحميرة في ولاية شمال دارفور، استفاد منها 11,400 فرد، و150 سلة غذائية، في محلية أم القرى في ولاية الجزيرة، استفاد منها 900 فرد، وتوزيع 350 سلة غذائية، في محليتي حلفا الجديدة، و محلية ريفي كسلا بولاية كسلا، استفاد منها 2,100 فرد.

كما قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، بتوزيع 3,425 كرتون تمور للنازحين والأسر الأشد فقرًا في محافظتي مأرب والحديدة.

حيث جرى توزيع 1,500 كرتون تمور في مديرية مدغل بمحافظة مأرب، استفاد منها 1,500 أسرة، وتوزيع 1,925 كرتون تمور في مديريتي الخوخة والدريهمي بمحافظة الحديدة، استفاد منها 1925 أسرة.

ويأتي ذلك في إطار مشروع توزيع 38,211 سلة غذائية خلال شهر رمضان المبارك بالسودان الشقيق وفي إطار مشروع توزيع 3,000 طن من التمور في اليمن.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"إغاثي" الملك سلمان يواصل توزيع السلال الغذائية بالسودان واليمن
سبق

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، بتوزيع 3,200 سلة غذائية للمحتاجين في عدد من المناطق في جمهورية السودان الشقيق، استفاد منها 19,200 فرد، وذلك بالتعاون مع منظمة الاغتنام للتنمية البشرية.

وجرى توزيع 800 سلة غذائية في محليتي الدلنج ومحلية هبيلا، بولاية جنوب كردفان، استفاد منها 4800 فرد، و 1,900 سلة غذائية، في محليتي أم كدادة وأبوحميرة في ولاية شمال دارفور، استفاد منها 11,400 فرد، و150 سلة غذائية، في محلية أم القرى في ولاية الجزيرة، استفاد منها 900 فرد، وتوزيع 350 سلة غذائية، في محليتي حلفا الجديدة، و محلية ريفي كسلا بولاية كسلا، استفاد منها 2,100 فرد.

كما قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، بتوزيع 3,425 كرتون تمور للنازحين والأسر الأشد فقرًا في محافظتي مأرب والحديدة.

حيث جرى توزيع 1,500 كرتون تمور في مديرية مدغل بمحافظة مأرب، استفاد منها 1,500 أسرة، وتوزيع 1,925 كرتون تمور في مديريتي الخوخة والدريهمي بمحافظة الحديدة، استفاد منها 1925 أسرة.

ويأتي ذلك في إطار مشروع توزيع 38,211 سلة غذائية خلال شهر رمضان المبارك بالسودان الشقيق وفي إطار مشروع توزيع 3,000 طن من التمور في اليمن.

12 مايو 2020 - 19 رمضان 1441
02:58 PM

"إغاثي" الملك سلمان يواصل توزيع السلال الغذائية بالسودان واليمن

قام بتسليم 3,200 سلة غذائية بالخرطوم و3,425 كرتون تمور للنازحين في مأرب والحديدة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، بتوزيع 3,200 سلة غذائية للمحتاجين في عدد من المناطق في جمهورية السودان الشقيق، استفاد منها 19,200 فرد، وذلك بالتعاون مع منظمة الاغتنام للتنمية البشرية.

وجرى توزيع 800 سلة غذائية في محليتي الدلنج ومحلية هبيلا، بولاية جنوب كردفان، استفاد منها 4800 فرد، و 1,900 سلة غذائية، في محليتي أم كدادة وأبوحميرة في ولاية شمال دارفور، استفاد منها 11,400 فرد، و150 سلة غذائية، في محلية أم القرى في ولاية الجزيرة، استفاد منها 900 فرد، وتوزيع 350 سلة غذائية، في محليتي حلفا الجديدة، و محلية ريفي كسلا بولاية كسلا، استفاد منها 2,100 فرد.

كما قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، بتوزيع 3,425 كرتون تمور للنازحين والأسر الأشد فقرًا في محافظتي مأرب والحديدة.

حيث جرى توزيع 1,500 كرتون تمور في مديرية مدغل بمحافظة مأرب، استفاد منها 1,500 أسرة، وتوزيع 1,925 كرتون تمور في مديريتي الخوخة والدريهمي بمحافظة الحديدة، استفاد منها 1925 أسرة.

ويأتي ذلك في إطار مشروع توزيع 38,211 سلة غذائية خلال شهر رمضان المبارك بالسودان الشقيق وفي إطار مشروع توزيع 3,000 طن من التمور في اليمن.

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