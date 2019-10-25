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17 عملية قلب وقسطرة وسلال غذاء وتمور يُهديها "سلمان للإغاثة" لليمنيين

استفاد بها 3605 أفراد وأسر بمديريات عدة والحملة الطبية الـ"5" تُواصل أعمالها

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بالتعاون مع "ائتلاف الخير" للإغاثة الإنسانية، أمس، 135 سلة غذائية في قرية الغرزة بمديرية حرض المحاذية لمحافظة صنعاء، استفاد منها 810 أفراد.

كما أجرى الفريق الطبي التطوعي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، عمليتيْ قلب مفتوح، و15 عملية قسطرة، في اليوم الرابع من الحملة الطبية التطوعية لجراحة القلب المفتوح والقسطرة للكبار في مدينة المكلا.

وتُعد هذه الحملة الرابعة في جراحة القلب التي ينفّذها المركز في اليمن خلال هذا العام، والخامسة في سلسلة الحملات الطبية التطوعية.

هذا وقد وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 2.804 كراتين تمور في مديريات: (خنفر، وزنجبار، وأحور، ومودية، ولودر، والمحفد) بمحافظة أبين، استفاد منها 2.804 من الأسر النازحة؛ حيث يأتي ذلك في إطار الدعم السعودي المتواصل المقدم للشعب اليمني الشقيق في جميع محافظاته.

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية اليمن صنعاء

الرئيسية/ المملكة / محليات

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17 عملية قلب وقسطرة وسلال غذاء وتمور يُهديها "سلمان للإغاثة" لليمنيين
سبق

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بالتعاون مع "ائتلاف الخير" للإغاثة الإنسانية، أمس، 135 سلة غذائية في قرية الغرزة بمديرية حرض المحاذية لمحافظة صنعاء، استفاد منها 810 أفراد.

كما أجرى الفريق الطبي التطوعي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، عمليتيْ قلب مفتوح، و15 عملية قسطرة، في اليوم الرابع من الحملة الطبية التطوعية لجراحة القلب المفتوح والقسطرة للكبار في مدينة المكلا.

وتُعد هذه الحملة الرابعة في جراحة القلب التي ينفّذها المركز في اليمن خلال هذا العام، والخامسة في سلسلة الحملات الطبية التطوعية.

هذا وقد وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 2.804 كراتين تمور في مديريات: (خنفر، وزنجبار، وأحور، ومودية، ولودر، والمحفد) بمحافظة أبين، استفاد منها 2.804 من الأسر النازحة؛ حيث يأتي ذلك في إطار الدعم السعودي المتواصل المقدم للشعب اليمني الشقيق في جميع محافظاته.

25 أكتوبر 2019 - 26 صفر 1441
07:07 PM
اخر تعديل
26 أكتوبر 2019 - 27 صفر 1441
01:53 AM

17 عملية قلب وقسطرة وسلال غذاء وتمور يُهديها "سلمان للإغاثة" لليمنيين

استفاد بها 3605 أفراد وأسر بمديريات عدة والحملة الطبية الـ"5" تُواصل أعمالها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عدن
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وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بالتعاون مع "ائتلاف الخير" للإغاثة الإنسانية، أمس، 135 سلة غذائية في قرية الغرزة بمديرية حرض المحاذية لمحافظة صنعاء، استفاد منها 810 أفراد.

كما أجرى الفريق الطبي التطوعي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، عمليتيْ قلب مفتوح، و15 عملية قسطرة، في اليوم الرابع من الحملة الطبية التطوعية لجراحة القلب المفتوح والقسطرة للكبار في مدينة المكلا.

وتُعد هذه الحملة الرابعة في جراحة القلب التي ينفّذها المركز في اليمن خلال هذا العام، والخامسة في سلسلة الحملات الطبية التطوعية.

هذا وقد وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 2.804 كراتين تمور في مديريات: (خنفر، وزنجبار، وأحور، ومودية، ولودر، والمحفد) بمحافظة أبين، استفاد منها 2.804 من الأسر النازحة؛ حيث يأتي ذلك في إطار الدعم السعودي المتواصل المقدم للشعب اليمني الشقيق في جميع محافظاته.

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