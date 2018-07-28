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ألمانية تفوز بـ32.8 مليون يورو في اليانصيب دون أن تدري

أدركت أن الحظّ حالفها عندما قررت المشاركة في المرة التالية

فازت امرأة من منطقة أونترفرانكن الألمانية بنحو 32.8 مليون يورو في اليانصيب، غير أنها لم تدرك الأمر في البداية.

ووفق ما أعلنت الجهة المنظمة لليانصيب "لوتو بايرن" اليوم الأربعاء، فقد كانت المرأة البالغة من العمر 45 عامًا هي الوحيدة على مستوى ألمانيا التي فازت في السحب يوم 9 يونيو الماضي.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، لم تلاحظ المرأة قيمة تذكرة اليانصيب الخاصة بها، إلا في مشاركتها في اللعبة في المرة التالية.

ونقلت "لوتو بايرن" عن الفائزة قولها: "أشعر بالدوار كلما أتذكر أنني حملت ما يقرب من 33 مليون يورو في محفظتي لعدة أسابيع دون القلق بشأنها".

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ألمانية تفوز بـ32.8 مليون يورو في اليانصيب دون أن تدري
سبق

فازت امرأة من منطقة أونترفرانكن الألمانية بنحو 32.8 مليون يورو في اليانصيب، غير أنها لم تدرك الأمر في البداية.

ووفق ما أعلنت الجهة المنظمة لليانصيب "لوتو بايرن" اليوم الأربعاء، فقد كانت المرأة البالغة من العمر 45 عامًا هي الوحيدة على مستوى ألمانيا التي فازت في السحب يوم 9 يونيو الماضي.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، لم تلاحظ المرأة قيمة تذكرة اليانصيب الخاصة بها، إلا في مشاركتها في اللعبة في المرة التالية.

ونقلت "لوتو بايرن" عن الفائزة قولها: "أشعر بالدوار كلما أتذكر أنني حملت ما يقرب من 33 مليون يورو في محفظتي لعدة أسابيع دون القلق بشأنها".

28 يوليو 2021 - 18 ذو الحجة 1442
03:36 PM

ألمانية تفوز بـ32.8 مليون يورو في اليانصيب دون أن تدري

أدركت أن الحظّ حالفها عندما قررت المشاركة في المرة التالية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,220

فازت امرأة من منطقة أونترفرانكن الألمانية بنحو 32.8 مليون يورو في اليانصيب، غير أنها لم تدرك الأمر في البداية.

ووفق ما أعلنت الجهة المنظمة لليانصيب "لوتو بايرن" اليوم الأربعاء، فقد كانت المرأة البالغة من العمر 45 عامًا هي الوحيدة على مستوى ألمانيا التي فازت في السحب يوم 9 يونيو الماضي.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، لم تلاحظ المرأة قيمة تذكرة اليانصيب الخاصة بها، إلا في مشاركتها في اللعبة في المرة التالية.

ونقلت "لوتو بايرن" عن الفائزة قولها: "أشعر بالدوار كلما أتذكر أنني حملت ما يقرب من 33 مليون يورو في محفظتي لعدة أسابيع دون القلق بشأنها".

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