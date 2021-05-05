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"هدف": تنظيم إعانة البحث عن عمل لن يؤثر على المستفيدين الحاليين من برنامجَي إعانة البحث عن عمل والمخصص المالي لصعوبة

أكد صندوق تنمية الموارد البشرية هدف أن التنظيم الجديد لإعانة البحث عن عمل يهدف إلى مساعدة ودعم الجادين في البحث عن عمل، ورفع كفاءة الخدمات وبرامج التأهيل والتدريب المقدمة لهم، وتعظيم استفادتهم من الخدمات.

وبيّن أن التنظيم الجديد يساعد المستفيدين في رحلتهم للبحث عن عمل ويعزز فرص حصولهم وجاهزيتهم لدخول سوق العمل.

وأوضح أنه يساهم في تقليل اعتماد المستفيدين على الأشخاص غير النظاميين لتحديث بياناتهم إلكترونيًّا أو الاطلاع على سرية بياناتهم.

وقال: "التنظيم يُمكن للفئات غير المستفيدة من الدعم المالي، الاستفادة من خدمات التدريب والتوظيف التي يقدمها الصندوق".

وأكد الصندوق أن التنظيم لن يؤثر على المستفيدين الحاليين من برنامجَي إعانة البحث عن عمل والمخصص المالي؛ لصعوبة الحصول على عمل السابقين من التنظيم الجديد، وسيستمر صرف الإعانة المالية لهم حتى انتهاء المدة.

صندوق تنمية الموارد البشرية هدف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"هدف": تنظيم إعانة البحث عن عمل لن يؤثر على المستفيدين الحاليين من برنامجَي إعانة البحث عن عمل والمخصص المالي لصعوبة
سبق

أكد صندوق تنمية الموارد البشرية هدف أن التنظيم الجديد لإعانة البحث عن عمل يهدف إلى مساعدة ودعم الجادين في البحث عن عمل، ورفع كفاءة الخدمات وبرامج التأهيل والتدريب المقدمة لهم، وتعظيم استفادتهم من الخدمات.

وبيّن أن التنظيم الجديد يساعد المستفيدين في رحلتهم للبحث عن عمل ويعزز فرص حصولهم وجاهزيتهم لدخول سوق العمل.

وأوضح أنه يساهم في تقليل اعتماد المستفيدين على الأشخاص غير النظاميين لتحديث بياناتهم إلكترونيًّا أو الاطلاع على سرية بياناتهم.

وقال: "التنظيم يُمكن للفئات غير المستفيدة من الدعم المالي، الاستفادة من خدمات التدريب والتوظيف التي يقدمها الصندوق".

وأكد الصندوق أن التنظيم لن يؤثر على المستفيدين الحاليين من برنامجَي إعانة البحث عن عمل والمخصص المالي؛ لصعوبة الحصول على عمل السابقين من التنظيم الجديد، وسيستمر صرف الإعانة المالية لهم حتى انتهاء المدة.

05 مايو 2021 - 23 رمضان 1442
06:21 PM

"هدف": تنظيم إعانة البحث عن عمل لن يؤثر على المستفيدين الحاليين من برنامجَي إعانة البحث عن عمل والمخصص المالي لصعوبة

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
2
1,372

أكد صندوق تنمية الموارد البشرية هدف أن التنظيم الجديد لإعانة البحث عن عمل يهدف إلى مساعدة ودعم الجادين في البحث عن عمل، ورفع كفاءة الخدمات وبرامج التأهيل والتدريب المقدمة لهم، وتعظيم استفادتهم من الخدمات.

وبيّن أن التنظيم الجديد يساعد المستفيدين في رحلتهم للبحث عن عمل ويعزز فرص حصولهم وجاهزيتهم لدخول سوق العمل.

وأوضح أنه يساهم في تقليل اعتماد المستفيدين على الأشخاص غير النظاميين لتحديث بياناتهم إلكترونيًّا أو الاطلاع على سرية بياناتهم.

وقال: "التنظيم يُمكن للفئات غير المستفيدة من الدعم المالي، الاستفادة من خدمات التدريب والتوظيف التي يقدمها الصندوق".

وأكد الصندوق أن التنظيم لن يؤثر على المستفيدين الحاليين من برنامجَي إعانة البحث عن عمل والمخصص المالي؛ لصعوبة الحصول على عمل السابقين من التنظيم الجديد، وسيستمر صرف الإعانة المالية لهم حتى انتهاء المدة.

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