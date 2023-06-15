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اعتراض وإسقاط "درون" مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية لاستهداف المدنيين بخميس مشيط

"المالكي": امتداداً للعمليات الإرهابية الحوثية لاستهداف الأبرياء والتي كان آخرها صاروخ بالستي

أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار "مفخخة" أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران في محاولة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بمدينة (خميس مشيط).

تفصيلاً، صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف تمكنت، اليوم الاثنين، من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه مدينة (خميس مشيط) لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة.

وأوضح العقيد "المالكي" أن هذه العملية الإرهابية هي امتداد للعمليات الإرهابية من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية لاستهداف المدنيين الأبرياء والأعيان المدنية، والتي كان آخرها محاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية بمدينة (نجران) بإطلاق صاروخ بالستي في (13 يونيو 2020م)، وإن استمرار المليشيا الحوثية في أعمالها الإرهابية والعدائية باستخدام الطائرات بدون طيار، والتي تحمل المواد المتفجرة لاستهداف المدنيين الأبرياء يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وقال: قيادة القوات المشتركة للتحالف ستتخذ وتنفذ الإجراءات الحازمة والصارمة لتحييد وتدمير هذه القدرات لحماية المدنيين الأبرياء من هذه الأعمال العبثية والهمجية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

طائرة بدون طيار خميس مشيط

الرئيسية/ المملكة / محليات

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اعتراض وإسقاط "درون" مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية لاستهداف المدنيين بخميس مشيط
سبق

أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار "مفخخة" أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران في محاولة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بمدينة (خميس مشيط).

تفصيلاً، صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف تمكنت، اليوم الاثنين، من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه مدينة (خميس مشيط) لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة.

وأوضح العقيد "المالكي" أن هذه العملية الإرهابية هي امتداد للعمليات الإرهابية من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية لاستهداف المدنيين الأبرياء والأعيان المدنية، والتي كان آخرها محاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية بمدينة (نجران) بإطلاق صاروخ بالستي في (13 يونيو 2020م)، وإن استمرار المليشيا الحوثية في أعمالها الإرهابية والعدائية باستخدام الطائرات بدون طيار، والتي تحمل المواد المتفجرة لاستهداف المدنيين الأبرياء يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وقال: قيادة القوات المشتركة للتحالف ستتخذ وتنفذ الإجراءات الحازمة والصارمة لتحييد وتدمير هذه القدرات لحماية المدنيين الأبرياء من هذه الأعمال العبثية والهمجية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

15 يونيو 2020 - 23 شوّال 1441
03:53 PM

اعتراض وإسقاط "درون" مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية لاستهداف المدنيين بخميس مشيط

"المالكي": امتداداً للعمليات الإرهابية الحوثية لاستهداف الأبرياء والتي كان آخرها صاروخ بالستي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار "مفخخة" أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران في محاولة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بمدينة (خميس مشيط).

تفصيلاً، صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف تمكنت، اليوم الاثنين، من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه مدينة (خميس مشيط) لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة.

وأوضح العقيد "المالكي" أن هذه العملية الإرهابية هي امتداد للعمليات الإرهابية من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية لاستهداف المدنيين الأبرياء والأعيان المدنية، والتي كان آخرها محاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية بمدينة (نجران) بإطلاق صاروخ بالستي في (13 يونيو 2020م)، وإن استمرار المليشيا الحوثية في أعمالها الإرهابية والعدائية باستخدام الطائرات بدون طيار، والتي تحمل المواد المتفجرة لاستهداف المدنيين الأبرياء يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وقال: قيادة القوات المشتركة للتحالف ستتخذ وتنفذ الإجراءات الحازمة والصارمة لتحييد وتدمير هذه القدرات لحماية المدنيين الأبرياء من هذه الأعمال العبثية والهمجية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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