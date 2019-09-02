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مدير التراخيص الآسيوية يشيد بدقة إجراءات رابطة المحترفين مع الأندية لاستيفاء المعايير

التقى "آل معمر" واطلع على آلية سير العمل

أشاد مهاجان ناير مدير تراخيص الأندية بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بآلية عمل رابطة الدوري السعودي للمحترفين فيما يخص استيفاء معايير الرخصة الآسيوية، والمتابعة مع الالتزامات المالية لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

جاء ذلك خلال زيارته لرابطة الدوري السعودي للمحترفين، والتقائه بمسلي آل معمر رئيس مجلس الإدارة، بحضور عبدالعزيز الحميدي المدير التنفيذي ومدير التراخيص بالرابطة، ومساعد مدير إدارة التراخيص ثامر المرشد، والتي اطلع فيها مهاجان ناير على آلية سير عمل الرابطة فيما يخص الإجراءات التي تم تنفيذها مع الأندية لاستيفاء معايير الرخصة الآسيوية، والتي انتهت فترة تقديم مستندات المعيار المالي في الـ 31 من أغسطس المنصرم.

وعبر مهاجان عن سعادته البالغة بمستوى الاحترافية والدقة التي عملت خلالها الرابطة في الفترة الماضية مع الأندية، مشيداً بالتزام أندية دوري المحترفين بالتزاماتهم المالية وجميع متطلبات الرخصة الآسيوية والتي انتهت معاييرها الخمسة وهي: معيار البنية التحتية، المعيار الإداري، المعيار الرياضي، المعيار القانوني، إضافة إلى المعيار المالي يوم أمس الأول السبت.

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مدير التراخيص الآسيوية يشيد بدقة إجراءات رابطة المحترفين مع الأندية لاستيفاء المعايير
سبق

أشاد مهاجان ناير مدير تراخيص الأندية بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بآلية عمل رابطة الدوري السعودي للمحترفين فيما يخص استيفاء معايير الرخصة الآسيوية، والمتابعة مع الالتزامات المالية لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

جاء ذلك خلال زيارته لرابطة الدوري السعودي للمحترفين، والتقائه بمسلي آل معمر رئيس مجلس الإدارة، بحضور عبدالعزيز الحميدي المدير التنفيذي ومدير التراخيص بالرابطة، ومساعد مدير إدارة التراخيص ثامر المرشد، والتي اطلع فيها مهاجان ناير على آلية سير عمل الرابطة فيما يخص الإجراءات التي تم تنفيذها مع الأندية لاستيفاء معايير الرخصة الآسيوية، والتي انتهت فترة تقديم مستندات المعيار المالي في الـ 31 من أغسطس المنصرم.

وعبر مهاجان عن سعادته البالغة بمستوى الاحترافية والدقة التي عملت خلالها الرابطة في الفترة الماضية مع الأندية، مشيداً بالتزام أندية دوري المحترفين بالتزاماتهم المالية وجميع متطلبات الرخصة الآسيوية والتي انتهت معاييرها الخمسة وهي: معيار البنية التحتية، المعيار الإداري، المعيار الرياضي، المعيار القانوني، إضافة إلى المعيار المالي يوم أمس الأول السبت.

02 سبتمبر 2019 - 3 محرّم 1441
05:28 PM

مدير التراخيص الآسيوية يشيد بدقة إجراءات رابطة المحترفين مع الأندية لاستيفاء المعايير

التقى "آل معمر" واطلع على آلية سير العمل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أشاد مهاجان ناير مدير تراخيص الأندية بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بآلية عمل رابطة الدوري السعودي للمحترفين فيما يخص استيفاء معايير الرخصة الآسيوية، والمتابعة مع الالتزامات المالية لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

جاء ذلك خلال زيارته لرابطة الدوري السعودي للمحترفين، والتقائه بمسلي آل معمر رئيس مجلس الإدارة، بحضور عبدالعزيز الحميدي المدير التنفيذي ومدير التراخيص بالرابطة، ومساعد مدير إدارة التراخيص ثامر المرشد، والتي اطلع فيها مهاجان ناير على آلية سير عمل الرابطة فيما يخص الإجراءات التي تم تنفيذها مع الأندية لاستيفاء معايير الرخصة الآسيوية، والتي انتهت فترة تقديم مستندات المعيار المالي في الـ 31 من أغسطس المنصرم.

وعبر مهاجان عن سعادته البالغة بمستوى الاحترافية والدقة التي عملت خلالها الرابطة في الفترة الماضية مع الأندية، مشيداً بالتزام أندية دوري المحترفين بالتزاماتهم المالية وجميع متطلبات الرخصة الآسيوية والتي انتهت معاييرها الخمسة وهي: معيار البنية التحتية، المعيار الإداري، المعيار الرياضي، المعيار القانوني، إضافة إلى المعيار المالي يوم أمس الأول السبت.

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