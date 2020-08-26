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"تعليم مكة" يوجه المدارس الأهلية بإبلاغ العاملين غير السعوديين بإنهاء إجراءات عودتهم للمملكة

نظرًا لقرب بدء العام الدراسي وحرصًا على سير العملية التعليمية

أكدت الإدارة التعليمية بمكة المكرمة ممثلة في مكتب التعليم الأهلي، اليوم الأربعاء، على ملّاك المدارس الأهلية؛ إبلاغ العاملين لديهم من غير السعوديين بمراجعة القنصليات السعودية في بلدانهم لاستكمال إجراءات عودتهم.

وتفصيلًا: جاء ذلك استنادًا على خطاب المشرف العام على وكالة الوزارة للتعليم العام الأهلي والمبني على برقية وزارة التعليم والموجهة لوزارة الصحة بشأن طلب قدوم عدد من المعلمين والمعلمات غير السعوديين الذين يعملون في المدارس الأهلية والعالمية والأجنبية؛ نظرًا لقرب بدء العام الدراسي وحرصًا على سير العملية التعليمية.

وأكدت الإدارة التعليمية بمكة على المدارس الأهلية بالمنطقة بأهمية إبلاغ العاملين لديها من غير السعوديين بمراجعة القنصليات السعودية في بلدانهم لاستكمال إجراءات عودتهم للمملكة.

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"تعليم مكة" يوجه المدارس الأهلية بإبلاغ العاملين غير السعوديين بإنهاء إجراءات عودتهم للمملكة
سبق

أكدت الإدارة التعليمية بمكة المكرمة ممثلة في مكتب التعليم الأهلي، اليوم الأربعاء، على ملّاك المدارس الأهلية؛ إبلاغ العاملين لديهم من غير السعوديين بمراجعة القنصليات السعودية في بلدانهم لاستكمال إجراءات عودتهم.

وتفصيلًا: جاء ذلك استنادًا على خطاب المشرف العام على وكالة الوزارة للتعليم العام الأهلي والمبني على برقية وزارة التعليم والموجهة لوزارة الصحة بشأن طلب قدوم عدد من المعلمين والمعلمات غير السعوديين الذين يعملون في المدارس الأهلية والعالمية والأجنبية؛ نظرًا لقرب بدء العام الدراسي وحرصًا على سير العملية التعليمية.

وأكدت الإدارة التعليمية بمكة على المدارس الأهلية بالمنطقة بأهمية إبلاغ العاملين لديها من غير السعوديين بمراجعة القنصليات السعودية في بلدانهم لاستكمال إجراءات عودتهم للمملكة.

26 أغسطس 2020 - 7 محرّم 1442
09:42 PM

"تعليم مكة" يوجه المدارس الأهلية بإبلاغ العاملين غير السعوديين بإنهاء إجراءات عودتهم للمملكة

نظرًا لقرب بدء العام الدراسي وحرصًا على سير العملية التعليمية

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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أكدت الإدارة التعليمية بمكة المكرمة ممثلة في مكتب التعليم الأهلي، اليوم الأربعاء، على ملّاك المدارس الأهلية؛ إبلاغ العاملين لديهم من غير السعوديين بمراجعة القنصليات السعودية في بلدانهم لاستكمال إجراءات عودتهم.

وتفصيلًا: جاء ذلك استنادًا على خطاب المشرف العام على وكالة الوزارة للتعليم العام الأهلي والمبني على برقية وزارة التعليم والموجهة لوزارة الصحة بشأن طلب قدوم عدد من المعلمين والمعلمات غير السعوديين الذين يعملون في المدارس الأهلية والعالمية والأجنبية؛ نظرًا لقرب بدء العام الدراسي وحرصًا على سير العملية التعليمية.

وأكدت الإدارة التعليمية بمكة على المدارس الأهلية بالمنطقة بأهمية إبلاغ العاملين لديها من غير السعوديين بمراجعة القنصليات السعودية في بلدانهم لاستكمال إجراءات عودتهم للمملكة.

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