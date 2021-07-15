شاهد من السعودية.. أكبر محجر صحي في الشرق الأوسط قبل 65 عاماً

افتتح بعهد "المؤسس" وتكلف 150 مليوناً.. 150 مبنى على 23 ألف متر

بثّت دارة الملك عبدالعزيز، عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، مقطع فيديو تعريفياً عن المحجر الصحي في جدة.

وقد افتتح المحجر رسمياً في عهد الملك سعود بن عبدالعزيز يوم 21 شعبان 1375هـ (3 أبريل 1956م)؛ حيث كان يعد أكبر محجر صحي في الشرق الأوسط في ذلك الوقت.

وأشرف على وضع تخطيط المحجر خبراء من منظمة الصحة العالمية بتكلفة قدرت بـ150 مليون ريال ويتألف من (150) مبنى؛ حيث أقيم على مساحة (22900) متر مربع، يضم مباني للعزل ويتسع لحوالي (200) مريض بالإضافة إلى مباني الخدمات المساندة من الغلايات وحمامات مباخر الحجاج ومغاسل لملابسهم.