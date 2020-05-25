"قوات التحالف" توفِّر الوقود الخاص لاستمرار تشغيل محطة الكهرباء بعدن

حرصًا على استمرار الخدمات والحياة العامة للأهالي خلال العيد

وفَّرت قيادة قوات التحالف بعدن الكميات المطلوبة من الوقود لاستمرار تشغيل محطة الكهرباء حرصًا منها على استمرار الخدمات والحياة العامة لأهالي عدن، وخصوصًا مع هذه الأيام السعيدة بعيد الفطر المبارك.

يأتي ذلك بسبب الأوضاع الحالية لتفشي فيروس (كورونا)، ووجود بعض الحالات في (عدن)، مع انقطاع الكهرباء، وتأثيرها المباشر على الوضع المعيشي والخدمات الأساسية للرعاية الصحية والمستشفيات والقطاع التجاري ومنازل المواطنين في ظل الحجر المنزلي.