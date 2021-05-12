"التجارة" تنفي صحة فيديو الغش في أوزان الأرز.. ميزان للحلويات والمكسرات

بعد تداول مقطع صوره أحد المواطنين زاعمًا وجود غش في الميزان

نفت وزارة التجارة صحة مقطع فيديو المتداول حول الغش في أوزان الأرز؛ مشيرةً إلى أن الميزان المستخدم خاص بأوزان الحلويات والمكسرات.

ونفذت الفرق الرقابية في وزارة التجارة جولات عدة أمس في مختلف مناطق المملكة للوقوف على دقة كيل وموازين أكياس الأرز في منافذ البيع.

وأوضحت الوزارة أن ميزان الحلويات والمكسرات يحمل وعاء خارجي من الاستيل يزن 1 كيلو، وتتم برمجة الميزان إلكترونيًا بناقص 1 كيلو (وزن الوعاء).

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تداولت بشكل واسع مقطع فيديو رصده مواطن زاعمًا وجود غش في أوزان الأرز.