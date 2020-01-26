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غداً.. "هيئة الرياضة" تحتفي بنجوم الأخضر في الصالة الخضراء

قررت الهيئة العامة للرياضة إقامة احتفال بلاعبي المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عاماً.

وقالت الهيئة:" سيتم إقامة احتفالٍ خاص للاعبي المنتخب السعودي لكرة القدم (تحت 23 عاماً) بعد تأهلهم لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، وذلك يوم غدٍ الاثنين في الصالة الخضراء بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي".

وكان الأخضر قد اختتم مشاركته في بطولة كأس آسيا بتحقيقه المركز الثاني بعد الخسارة من كوريا الجنوبية في المباراة النهائية.

الهيئة العامة للرياضة المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عام

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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غداً.. "هيئة الرياضة" تحتفي بنجوم الأخضر في الصالة الخضراء
سبق

قررت الهيئة العامة للرياضة إقامة احتفال بلاعبي المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عاماً.

وقالت الهيئة:" سيتم إقامة احتفالٍ خاص للاعبي المنتخب السعودي لكرة القدم (تحت 23 عاماً) بعد تأهلهم لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، وذلك يوم غدٍ الاثنين في الصالة الخضراء بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي".

وكان الأخضر قد اختتم مشاركته في بطولة كأس آسيا بتحقيقه المركز الثاني بعد الخسارة من كوريا الجنوبية في المباراة النهائية.

26 يناير 2020 - 1 جمادى الآخر 1441
08:35 PM

غداً.. "هيئة الرياضة" تحتفي بنجوم الأخضر في الصالة الخضراء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قررت الهيئة العامة للرياضة إقامة احتفال بلاعبي المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عاماً.

وقالت الهيئة:" سيتم إقامة احتفالٍ خاص للاعبي المنتخب السعودي لكرة القدم (تحت 23 عاماً) بعد تأهلهم لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، وذلك يوم غدٍ الاثنين في الصالة الخضراء بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي".

وكان الأخضر قد اختتم مشاركته في بطولة كأس آسيا بتحقيقه المركز الثاني بعد الخسارة من كوريا الجنوبية في المباراة النهائية.

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