افتتاح موقع الأسر المنتجة بجوازات منطقة الرياض

لتقديم الدعم عبر برنامج "مقهى يمام"

افتتح مدير جوازات منطقة الرياض، اللواء محمد بن نايف الهباس، ونائب الرئيس التنفيذي لقطاع التمويل الاجتماعي ببنك التنمية الاجتماعية، سلطان بن عبدالعزيز الحميدي، اليوم، الموقع الخاص بمبيعات الأسر المنتجة، بمقر جوازات المنطقة.

ويخصص الموقع لتقديم الدعم والرعاية للأسر المنتجة من خلال برنامج "مقهى يمام"، وتأتي هذه الخطوة في سبيل زيادة المبيعات والمداخيل لهم.

وقال اللواء "الهباس" خلال هذه المناسبة، إن هذه المبادرة لتفعيل المسؤولية الاجتماعية لدى جوازات المنطقة لتحقيق رؤية المملكة 2030.

ونوه بدعم مدير عام الجوازات لإقامة مثل هذه الفعاليات والمبادرات، حيث وجه إلى تسخير كل الإمكانيات وتذليل جميع الصعوبات في سبيل نجاح هذه المبادرة وضمان فعاليتها على الوجه الأمثل لصالح الأسر المنتجة.