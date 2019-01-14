واشنطن: أولويتنا كبح إيران.. وقتل "سليماني" أعاد لنا ردعها دون خسائر

"إسبر" جدد الالتزام بالمحافظة على هزيمة "داعش"

قال وزير الدفاع الأمريكي مارك اسبر، اليوم (الأحد): "ما زلنا ملتزمين بأولوياتنا الاستراتيجية في الشرق الأوسط المتمثلة في ردع السلوك الإيراني السيئ، والحفاظ على الهزيمة الدائمة لتنظيم داعش الإرهابي، ودعم عراق قوي ومستقل".

وأضاف "إسبر" عبر الصفحة الرسمية للقيادة المركزية الأمريكية على "تويتر": "لقد قضينا على الإرهابي الأول في العالم قاسم سليماني، استعدنا الردع مع إيران دون خسائر أمريكية".

وأشار الوزير الأمريكي إلى أن مقتل "سليماني" طمأن أصدقاء وحلفاء الولايات المتحدة في المنطقة بأنها ستقف وتدافع عن مصالح المشتركة.