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وصول أول وفد من الحجاج عبر ميناء جدة الإسلامي

يضم 1276 حاجاً قدموا من السودان

استقبلت الشؤون الصحية بمحافظة جدة، مساء اليوم الثلاثاء، أول رحلة لحجاج البحر بميناء جدة الإسلامي قادمة من جمهورية السودان، وعلى متنها أكثر من ١٣٢٧ راكباً، من بينهم ١٢٧٦ حاجاً، وذلك عبر السفينة (مودة) التي أبحرت من ميناء سواكن.

وباشر فريق عمل متكامل تابع لمراكز المراقبة الصحية بميناء جدة الإسلامي، بقيادة مدير مركز المراقبة الصحية الدكتور نشوان بن محمد عبدالله، الذي كان في استقبال الحجاج؛ للاطمئنان والإشراف على تنفيذ الخطط الصحية والوقائية، وتوفير الرعاية الصحية لأول فوج حجاج يصل عبر البحر، من أجل استيفاء الجوانب الطبية والوقائية والتوعوية، وتطبيق كافة الاشتراطات الصحية؛ لمنع وصول الأمراض المعدية والوبائية.

ومنذ اللحظة الأولى لوصول الحجاج، بدأ المختصون بمركز التفتيش الصحي للسفن، معاينة جميع القادمين للتأكد من سلامتهم الصحية، حيث شملت مراجعة كروت التطعيم مع إعطاء الحجاج العلاج الوقائي لمنع حمل الميكروب المسبب لمرض الحمى المخية الشوكية، كما استكملت اللجان التوعوية بمراكز المراقبة الصحية الجانب التوعوي للحجاج من خلال مواد مرئية معدة مسبقاً .

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وصول أول وفد من الحجاج عبر ميناء جدة الإسلامي
سبق

استقبلت الشؤون الصحية بمحافظة جدة، مساء اليوم الثلاثاء، أول رحلة لحجاج البحر بميناء جدة الإسلامي قادمة من جمهورية السودان، وعلى متنها أكثر من ١٣٢٧ راكباً، من بينهم ١٢٧٦ حاجاً، وذلك عبر السفينة (مودة) التي أبحرت من ميناء سواكن.

وباشر فريق عمل متكامل تابع لمراكز المراقبة الصحية بميناء جدة الإسلامي، بقيادة مدير مركز المراقبة الصحية الدكتور نشوان بن محمد عبدالله، الذي كان في استقبال الحجاج؛ للاطمئنان والإشراف على تنفيذ الخطط الصحية والوقائية، وتوفير الرعاية الصحية لأول فوج حجاج يصل عبر البحر، من أجل استيفاء الجوانب الطبية والوقائية والتوعوية، وتطبيق كافة الاشتراطات الصحية؛ لمنع وصول الأمراض المعدية والوبائية.

ومنذ اللحظة الأولى لوصول الحجاج، بدأ المختصون بمركز التفتيش الصحي للسفن، معاينة جميع القادمين للتأكد من سلامتهم الصحية، حيث شملت مراجعة كروت التطعيم مع إعطاء الحجاج العلاج الوقائي لمنع حمل الميكروب المسبب لمرض الحمى المخية الشوكية، كما استكملت اللجان التوعوية بمراكز المراقبة الصحية الجانب التوعوي للحجاج من خلال مواد مرئية معدة مسبقاً .

16 يوليو 2019 - 13 ذو القعدة 1440
04:40 PM

وصول أول وفد من الحجاج عبر ميناء جدة الإسلامي

يضم 1276 حاجاً قدموا من السودان

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
1
1,987

استقبلت الشؤون الصحية بمحافظة جدة، مساء اليوم الثلاثاء، أول رحلة لحجاج البحر بميناء جدة الإسلامي قادمة من جمهورية السودان، وعلى متنها أكثر من ١٣٢٧ راكباً، من بينهم ١٢٧٦ حاجاً، وذلك عبر السفينة (مودة) التي أبحرت من ميناء سواكن.

وباشر فريق عمل متكامل تابع لمراكز المراقبة الصحية بميناء جدة الإسلامي، بقيادة مدير مركز المراقبة الصحية الدكتور نشوان بن محمد عبدالله، الذي كان في استقبال الحجاج؛ للاطمئنان والإشراف على تنفيذ الخطط الصحية والوقائية، وتوفير الرعاية الصحية لأول فوج حجاج يصل عبر البحر، من أجل استيفاء الجوانب الطبية والوقائية والتوعوية، وتطبيق كافة الاشتراطات الصحية؛ لمنع وصول الأمراض المعدية والوبائية.

ومنذ اللحظة الأولى لوصول الحجاج، بدأ المختصون بمركز التفتيش الصحي للسفن، معاينة جميع القادمين للتأكد من سلامتهم الصحية، حيث شملت مراجعة كروت التطعيم مع إعطاء الحجاج العلاج الوقائي لمنع حمل الميكروب المسبب لمرض الحمى المخية الشوكية، كما استكملت اللجان التوعوية بمراكز المراقبة الصحية الجانب التوعوي للحجاج من خلال مواد مرئية معدة مسبقاً .

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