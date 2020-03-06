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القيادة تعزي رئيس تونس في ضحايا الهجوم الإرهابي القريب من السفارة الأمريكية

عبر برقيتي عزاء ومواساة من خادم الحرمين وولي العهد

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة للرئيس التونسي قيس سعيد في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع بالقرب من السفارة الأمريكية في العاصمة تونس.

وقال الملك المفدى: " تلقينا نبأ الهجوم الإرهابي الذي وقع بالقرب من السفارة الأمريكية في العاصمة تونس، وما نتج عنه من ضحايا، وإننا إذ ندين هذا العمل الإجرامي، لنشارك فخامتكم ألم هذا المصاب، مؤكدين وقوف المملكة العربية السعودية مع الجمهورية التونسية وشعبها الشقيق، ومعربين لكم ولشعب الجمهورية التونسية الشقيق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجين للمصابين الشفاء العاجل، "إنا لله وإنا إليه راجعون".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة مماثلة قال فيها: "علمت بنبأ الهجوم الإرهابي الذي وقع بالقرب من السفارة الأمريكية في العاصمة تونس، وما نتج عنه من ضحايا، وإنني إذ أدين وأستنكر هذا العمل الإجرامي الجبان، لأبعث لفخامتكم ولشعب الجمهورية التونسية الشقيق أحر التعازي والمواساة، سائلاً المولى القدير أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، إنه سميع مجيب".

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تونس السفارة الأمريكية في تونس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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القيادة تعزي رئيس تونس في ضحايا الهجوم الإرهابي القريب من السفارة الأمريكية
سبق

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة للرئيس التونسي قيس سعيد في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع بالقرب من السفارة الأمريكية في العاصمة تونس.

وقال الملك المفدى: " تلقينا نبأ الهجوم الإرهابي الذي وقع بالقرب من السفارة الأمريكية في العاصمة تونس، وما نتج عنه من ضحايا، وإننا إذ ندين هذا العمل الإجرامي، لنشارك فخامتكم ألم هذا المصاب، مؤكدين وقوف المملكة العربية السعودية مع الجمهورية التونسية وشعبها الشقيق، ومعربين لكم ولشعب الجمهورية التونسية الشقيق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجين للمصابين الشفاء العاجل، "إنا لله وإنا إليه راجعون".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة مماثلة قال فيها: "علمت بنبأ الهجوم الإرهابي الذي وقع بالقرب من السفارة الأمريكية في العاصمة تونس، وما نتج عنه من ضحايا، وإنني إذ أدين وأستنكر هذا العمل الإجرامي الجبان، لأبعث لفخامتكم ولشعب الجمهورية التونسية الشقيق أحر التعازي والمواساة، سائلاً المولى القدير أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، إنه سميع مجيب".

06 مارس 2020 - 11 رجب 1441
09:18 PM

القيادة تعزي رئيس تونس في ضحايا الهجوم الإرهابي القريب من السفارة الأمريكية

عبر برقيتي عزاء ومواساة من خادم الحرمين وولي العهد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة للرئيس التونسي قيس سعيد في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع بالقرب من السفارة الأمريكية في العاصمة تونس.

وقال الملك المفدى: " تلقينا نبأ الهجوم الإرهابي الذي وقع بالقرب من السفارة الأمريكية في العاصمة تونس، وما نتج عنه من ضحايا، وإننا إذ ندين هذا العمل الإجرامي، لنشارك فخامتكم ألم هذا المصاب، مؤكدين وقوف المملكة العربية السعودية مع الجمهورية التونسية وشعبها الشقيق، ومعربين لكم ولشعب الجمهورية التونسية الشقيق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجين للمصابين الشفاء العاجل، "إنا لله وإنا إليه راجعون".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة مماثلة قال فيها: "علمت بنبأ الهجوم الإرهابي الذي وقع بالقرب من السفارة الأمريكية في العاصمة تونس، وما نتج عنه من ضحايا، وإنني إذ أدين وأستنكر هذا العمل الإجرامي الجبان، لأبعث لفخامتكم ولشعب الجمهورية التونسية الشقيق أحر التعازي والمواساة، سائلاً المولى القدير أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، إنه سميع مجيب".

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