تنطلق يوم غدٍ الثلاثاء حملة تبرع بالدم لجنودنا البواسل بالحد الجنوبي، وذلك ضمن الأنشطة الخيرية للمنظمة العربية للسلام والتنمية، بالتعاون مع الشؤون الصحية بالحرس الوطني. وتستمر "المبادرة" التي تحمل عنوان (دماؤنا معكم) لمدة يومين، وتبدأ في الرابعة عصراً وحتى العاشرة مساءً، وذلك بجوار مركز "رسائل الطبي" بحي الندوة شرق الرياض، وبالشراكة مع فريق" رؤية وطن التطوعي للتدريب والتطوير". وقالت المنظمة العربية للسلام والتنمية إن الحملة يُصاحبها مشاركة عدد من الأسر المنتجة من الحرفيين والمهنيين، وكذلك تواجد مسرح صغير للأطفال. وكانت المنظمة قد قامت منذ إنشائها بتقديم العديد من المساعدات الإنسانية على مختلف الساحات العالمية والمحلية التي تعرضت إلى الكوارث الطبيعية أو نتيجة الحروب.

"دماؤنا معكم".. حملة للتبرّع بالدم بالرياض لدعم جنودنا البواسل عمر السبيعي سبق 2020-03-02 تنطلق يوم غدٍ الثلاثاء حملة تبرع بالدم لجنودنا البواسل بالحد الجنوبي، وذلك ضمن الأنشطة الخيرية للمنظمة العربية للسلام والتنمية، بالتعاون مع الشؤون الصحية بالحرس الوطني.



وتستمر "المبادرة" التي تحمل عنوان (دماؤنا معكم) لمدة يومين، وتبدأ في الرابعة عصراً وحتى العاشرة مساءً، وذلك بجوار مركز "رسائل الطبي" بحي الندوة شرق الرياض، وبالشراكة مع فريق" رؤية وطن التطوعي للتدريب والتطوير".



وقالت المنظمة العربية للسلام والتنمية إن الحملة يُصاحبها مشاركة عدد من الأسر المنتجة من الحرفيين والمهنيين، وكذلك تواجد مسرح صغير للأطفال.



وكانت المنظمة قد قامت منذ إنشائها بتقديم العديد من المساعدات الإنسانية على مختلف الساحات العالمية والمحلية التي تعرضت إلى الكوارث الطبيعية أو نتيجة الحروب.

02 مارس 2020 - 7 رجب 1441 08:19 PM

اخر تعديل 02 مارس 2020 - 7 رجب 1441 11:09 PM

"دماؤنا معكم".. حملة للتبرّع بالدم بالرياض لدعم جنودنا البواسل تستمر يومين وتنطلق من حي "الندوة".. ومبادرة من "منظمة السلام"





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تنطلق يوم غدٍ الثلاثاء حملة تبرع بالدم لجنودنا البواسل بالحد الجنوبي، وذلك ضمن الأنشطة الخيرية للمنظمة العربية للسلام والتنمية، بالتعاون مع الشؤون الصحية بالحرس الوطني.



وتستمر "المبادرة" التي تحمل عنوان (دماؤنا معكم) لمدة يومين، وتبدأ في الرابعة عصراً وحتى العاشرة مساءً، وذلك بجوار مركز "رسائل الطبي" بحي الندوة شرق الرياض، وبالشراكة مع فريق" رؤية وطن التطوعي للتدريب والتطوير".



وقالت المنظمة العربية للسلام والتنمية إن الحملة يُصاحبها مشاركة عدد من الأسر المنتجة من الحرفيين والمهنيين، وكذلك تواجد مسرح صغير للأطفال.



وكانت المنظمة قد قامت منذ إنشائها بتقديم العديد من المساعدات الإنسانية على مختلف الساحات العالمية والمحلية التي تعرضت إلى الكوارث الطبيعية أو نتيجة الحروب.