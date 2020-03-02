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"دماؤنا معكم".. حملة للتبرّع بالدم بالرياض لدعم جنودنا البواسل

تستمر يومين وتنطلق من حي "الندوة".. ومبادرة من "منظمة السلام"

تنطلق يوم غدٍ الثلاثاء حملة تبرع بالدم لجنودنا البواسل بالحد الجنوبي، وذلك ضمن الأنشطة الخيرية للمنظمة العربية للسلام والتنمية، بالتعاون مع الشؤون الصحية بالحرس الوطني.

وتستمر "المبادرة" التي تحمل عنوان (دماؤنا معكم) لمدة يومين، وتبدأ في الرابعة عصراً وحتى العاشرة مساءً، وذلك بجوار مركز "رسائل الطبي" بحي الندوة شرق الرياض، وبالشراكة مع فريق" رؤية وطن التطوعي للتدريب والتطوير".

وقالت المنظمة العربية للسلام والتنمية إن الحملة يُصاحبها مشاركة عدد من الأسر المنتجة من الحرفيين والمهنيين، وكذلك تواجد مسرح صغير للأطفال.

وكانت المنظمة قد قامت منذ إنشائها بتقديم العديد من المساعدات الإنسانية على مختلف الساحات العالمية والمحلية التي تعرضت إلى الكوارث الطبيعية أو نتيجة الحروب.

دماؤنا معكم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"دماؤنا معكم".. حملة للتبرّع بالدم بالرياض لدعم جنودنا البواسل
سبق

تنطلق يوم غدٍ الثلاثاء حملة تبرع بالدم لجنودنا البواسل بالحد الجنوبي، وذلك ضمن الأنشطة الخيرية للمنظمة العربية للسلام والتنمية، بالتعاون مع الشؤون الصحية بالحرس الوطني.

وتستمر "المبادرة" التي تحمل عنوان (دماؤنا معكم) لمدة يومين، وتبدأ في الرابعة عصراً وحتى العاشرة مساءً، وذلك بجوار مركز "رسائل الطبي" بحي الندوة شرق الرياض، وبالشراكة مع فريق" رؤية وطن التطوعي للتدريب والتطوير".

وقالت المنظمة العربية للسلام والتنمية إن الحملة يُصاحبها مشاركة عدد من الأسر المنتجة من الحرفيين والمهنيين، وكذلك تواجد مسرح صغير للأطفال.

وكانت المنظمة قد قامت منذ إنشائها بتقديم العديد من المساعدات الإنسانية على مختلف الساحات العالمية والمحلية التي تعرضت إلى الكوارث الطبيعية أو نتيجة الحروب.

02 مارس 2020 - 7 رجب 1441
08:19 PM
اخر تعديل
02 مارس 2020 - 7 رجب 1441
11:09 PM

"دماؤنا معكم".. حملة للتبرّع بالدم بالرياض لدعم جنودنا البواسل

تستمر يومين وتنطلق من حي "الندوة".. ومبادرة من "منظمة السلام"

A A A
عمر السبيعي - الرياض
0
961

تنطلق يوم غدٍ الثلاثاء حملة تبرع بالدم لجنودنا البواسل بالحد الجنوبي، وذلك ضمن الأنشطة الخيرية للمنظمة العربية للسلام والتنمية، بالتعاون مع الشؤون الصحية بالحرس الوطني.

وتستمر "المبادرة" التي تحمل عنوان (دماؤنا معكم) لمدة يومين، وتبدأ في الرابعة عصراً وحتى العاشرة مساءً، وذلك بجوار مركز "رسائل الطبي" بحي الندوة شرق الرياض، وبالشراكة مع فريق" رؤية وطن التطوعي للتدريب والتطوير".

وقالت المنظمة العربية للسلام والتنمية إن الحملة يُصاحبها مشاركة عدد من الأسر المنتجة من الحرفيين والمهنيين، وكذلك تواجد مسرح صغير للأطفال.

وكانت المنظمة قد قامت منذ إنشائها بتقديم العديد من المساعدات الإنسانية على مختلف الساحات العالمية والمحلية التي تعرضت إلى الكوارث الطبيعية أو نتيجة الحروب.

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