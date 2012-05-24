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مجدداً.. السعودية تستضيف السوبر الإيطالي بين "اليوفي" و"إنتر ميلان"

بحضور جماهيري كما هو متفق عليه في العقد

تقرر أن تقام النسخة المقبلة من الكأس السوبر الإيطالية التي ستجمع بين إنتر ميلان ويوفنتوس في السعودية، بعد غيابها العام الماضي؛ بسبب جائحة فيروس كورونا، وفق ما أعلنت رابطة الدوري الإيطالي، الاثنين.

وقال رئيس الرابطة باولو دال بينو في حديث مع "راديو أونو": إن كأس السوبر المقبلة ستلعب في السعودية بحضور جماهيري، كما هو متفق عليه في عقدنا".

ولم يحدد تاريخ المباراة، إلا أن الصحافة الإيطالية توقعت إقامتها في يناير 2022.

وتوج يوفنتوس بلقب النسخة الأولى في السعودية على حساب ميلان قبل أن يخطف لاتسيو التالية من البيانكونيري، فيما استعاد الأخير اللقب في العام 2020 بفوزه على نابولي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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مجدداً.. السعودية تستضيف السوبر الإيطالي بين "اليوفي" و"إنتر ميلان"
سبق

تقرر أن تقام النسخة المقبلة من الكأس السوبر الإيطالية التي ستجمع بين إنتر ميلان ويوفنتوس في السعودية، بعد غيابها العام الماضي؛ بسبب جائحة فيروس كورونا، وفق ما أعلنت رابطة الدوري الإيطالي، الاثنين.

وقال رئيس الرابطة باولو دال بينو في حديث مع "راديو أونو": إن كأس السوبر المقبلة ستلعب في السعودية بحضور جماهيري، كما هو متفق عليه في عقدنا".

ولم يحدد تاريخ المباراة، إلا أن الصحافة الإيطالية توقعت إقامتها في يناير 2022.

وتوج يوفنتوس بلقب النسخة الأولى في السعودية على حساب ميلان قبل أن يخطف لاتسيو التالية من البيانكونيري، فيما استعاد الأخير اللقب في العام 2020 بفوزه على نابولي.

24 مايو 2021 - 12 شوّال 1442
06:56 PM

مجدداً.. السعودية تستضيف السوبر الإيطالي بين "اليوفي" و"إنتر ميلان"

بحضور جماهيري كما هو متفق عليه في العقد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تقرر أن تقام النسخة المقبلة من الكأس السوبر الإيطالية التي ستجمع بين إنتر ميلان ويوفنتوس في السعودية، بعد غيابها العام الماضي؛ بسبب جائحة فيروس كورونا، وفق ما أعلنت رابطة الدوري الإيطالي، الاثنين.

وقال رئيس الرابطة باولو دال بينو في حديث مع "راديو أونو": إن كأس السوبر المقبلة ستلعب في السعودية بحضور جماهيري، كما هو متفق عليه في عقدنا".

ولم يحدد تاريخ المباراة، إلا أن الصحافة الإيطالية توقعت إقامتها في يناير 2022.

وتوج يوفنتوس بلقب النسخة الأولى في السعودية على حساب ميلان قبل أن يخطف لاتسيو التالية من البيانكونيري، فيما استعاد الأخير اللقب في العام 2020 بفوزه على نابولي.

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