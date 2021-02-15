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جامعة حائل تستضيف مبادرة "علماء المستقبل"

شهدت إقبالاً غير مسبوق.. تم اختيار 15 طالباً للتدريب

بدأت جامعة حائل، باستضافة مبادرة نوعية من فكرة المعلم عادل علي المطيري والتي تحمل اسم "علماء المستقبل".

وبدأت الجامعة بتدريب عدد من الطلاب طيلة الفصل الدراسي الحالي، في معامل كلية الطب بجامعة حائل المحتوية على أحدث الأجهزة والتقنيات في كل من الأحياء الطبية الدقيقة وعلم الجراحة والتشريح وعلم التقنية الحيوية وعلم زراعة الأعضاء وعلم الأمراض والمهارات الطبية اللازم.

وتهدف هذه المبادرة التي شهدت إقبالاً غير مسبوق من أبناء المنطقة إلى تعزيز روح المشاركة والإبداع وتطوير المهارات بالإضافة إلى إنجاح وتطوير المسيرة التعليمية والارتقاء بها لتتماهى مع رؤية المملكة 2030.

وعن آلية اختيار الطلاب أوضح "المطيري" أنه تم اختيار 15 طالباً للتدريب هذا الفصل، وأن الترشيح جاء بالطلاب الأعلى معدلاً بالصف، مدعوماً بتوصيات معلمي الأحياء والكيمياء بمدارس المنطقة.

وشكر "المطيري" مدير التعليم بمنطقة حائل المكلف يحيى العماري، ومدير جامعة حائل الدكتور خليل البراهيم، وعميد كلية الطب الدكتور عودة الحازمي؛ على دعمهم لكل ما من شأنه الدفع بعجلة التعليم نحو الإثراء والتميز.

تجدر الإشارة إلى أن المعلم "المطيري" يحمل درجة الماجستير في الأحياء الدقيقة، ولديه عدة تجارب تربوية محلية في برامج أرامكو ودولية في كندا وخبرات في نيوزيلندا.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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جامعة حائل تستضيف مبادرة "علماء المستقبل"
سبق

بدأت جامعة حائل، باستضافة مبادرة نوعية من فكرة المعلم عادل علي المطيري والتي تحمل اسم "علماء المستقبل".

وبدأت الجامعة بتدريب عدد من الطلاب طيلة الفصل الدراسي الحالي، في معامل كلية الطب بجامعة حائل المحتوية على أحدث الأجهزة والتقنيات في كل من الأحياء الطبية الدقيقة وعلم الجراحة والتشريح وعلم التقنية الحيوية وعلم زراعة الأعضاء وعلم الأمراض والمهارات الطبية اللازم.

وتهدف هذه المبادرة التي شهدت إقبالاً غير مسبوق من أبناء المنطقة إلى تعزيز روح المشاركة والإبداع وتطوير المهارات بالإضافة إلى إنجاح وتطوير المسيرة التعليمية والارتقاء بها لتتماهى مع رؤية المملكة 2030.

وعن آلية اختيار الطلاب أوضح "المطيري" أنه تم اختيار 15 طالباً للتدريب هذا الفصل، وأن الترشيح جاء بالطلاب الأعلى معدلاً بالصف، مدعوماً بتوصيات معلمي الأحياء والكيمياء بمدارس المنطقة.

وشكر "المطيري" مدير التعليم بمنطقة حائل المكلف يحيى العماري، ومدير جامعة حائل الدكتور خليل البراهيم، وعميد كلية الطب الدكتور عودة الحازمي؛ على دعمهم لكل ما من شأنه الدفع بعجلة التعليم نحو الإثراء والتميز.

تجدر الإشارة إلى أن المعلم "المطيري" يحمل درجة الماجستير في الأحياء الدقيقة، ولديه عدة تجارب تربوية محلية في برامج أرامكو ودولية في كندا وخبرات في نيوزيلندا.

15 فبراير 2020 - 21 جمادى الآخر 1441
04:35 PM
اخر تعديل
15 فبراير 2020 - 21 جمادى الآخر 1441
07:53 PM

جامعة حائل تستضيف مبادرة "علماء المستقبل"

شهدت إقبالاً غير مسبوق.. تم اختيار 15 طالباً للتدريب

A A A
خالد السليمي - حائل
0
284

بدأت جامعة حائل، باستضافة مبادرة نوعية من فكرة المعلم عادل علي المطيري والتي تحمل اسم "علماء المستقبل".

وبدأت الجامعة بتدريب عدد من الطلاب طيلة الفصل الدراسي الحالي، في معامل كلية الطب بجامعة حائل المحتوية على أحدث الأجهزة والتقنيات في كل من الأحياء الطبية الدقيقة وعلم الجراحة والتشريح وعلم التقنية الحيوية وعلم زراعة الأعضاء وعلم الأمراض والمهارات الطبية اللازم.

وتهدف هذه المبادرة التي شهدت إقبالاً غير مسبوق من أبناء المنطقة إلى تعزيز روح المشاركة والإبداع وتطوير المهارات بالإضافة إلى إنجاح وتطوير المسيرة التعليمية والارتقاء بها لتتماهى مع رؤية المملكة 2030.

وعن آلية اختيار الطلاب أوضح "المطيري" أنه تم اختيار 15 طالباً للتدريب هذا الفصل، وأن الترشيح جاء بالطلاب الأعلى معدلاً بالصف، مدعوماً بتوصيات معلمي الأحياء والكيمياء بمدارس المنطقة.

وشكر "المطيري" مدير التعليم بمنطقة حائل المكلف يحيى العماري، ومدير جامعة حائل الدكتور خليل البراهيم، وعميد كلية الطب الدكتور عودة الحازمي؛ على دعمهم لكل ما من شأنه الدفع بعجلة التعليم نحو الإثراء والتميز.

تجدر الإشارة إلى أن المعلم "المطيري" يحمل درجة الماجستير في الأحياء الدقيقة، ولديه عدة تجارب تربوية محلية في برامج أرامكو ودولية في كندا وخبرات في نيوزيلندا.

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