النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 501 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 481 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الاحتلال" يعتمد بناء 2166 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية

"السلام الآن" اتهمت "نتنياهو" بترسيخ الضم

وافق الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على بناء أكثر من ألفي وحدة استيطانية جديدة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

وبيّنت لجنة التخطيط التابعة لوزارة الدفاع التي تشرف على الشؤون المدنية في الأراضي المحتلة، أنها ستشرف على بناء 2166 وحدة في الضفة الغربية، وفقاً لـ"فرانس 24".

من جانبها، أوضحت منظمة "السلام الآن" غير الحكومية المعارضة للاستيطان، أن هذا التوسع الاستيطاني يشير إلى رفض "إسرائيل" إقامة دولة فلسطينية، ويوجّه ضربة إلى آمال تحقيق سلام إسرائيلي عربي أوسع.

وأضافت أنه من المتوقع الموافقة على بناء ألفي وحدة سكنية استيطانية أخرى غداً.

واتهمت "السلام الآن" أن "نتنياهو" يمضي قدماً وبكامل قوته نحو ترسيخ الضم الفعلي للضفة الغربية.

الاحتلال الإسرائيلي الأراضي الفلسطينية

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"الاحتلال" يعتمد بناء 2166 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية
سبق

وافق الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على بناء أكثر من ألفي وحدة استيطانية جديدة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

وبيّنت لجنة التخطيط التابعة لوزارة الدفاع التي تشرف على الشؤون المدنية في الأراضي المحتلة، أنها ستشرف على بناء 2166 وحدة في الضفة الغربية، وفقاً لـ"فرانس 24".

من جانبها، أوضحت منظمة "السلام الآن" غير الحكومية المعارضة للاستيطان، أن هذا التوسع الاستيطاني يشير إلى رفض "إسرائيل" إقامة دولة فلسطينية، ويوجّه ضربة إلى آمال تحقيق سلام إسرائيلي عربي أوسع.

وأضافت أنه من المتوقع الموافقة على بناء ألفي وحدة سكنية استيطانية أخرى غداً.

واتهمت "السلام الآن" أن "نتنياهو" يمضي قدماً وبكامل قوته نحو ترسيخ الضم الفعلي للضفة الغربية.

14 أكتوبر 2020 - 27 صفر 1442
03:05 PM

"الاحتلال" يعتمد بناء 2166 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية

"السلام الآن" اتهمت "نتنياهو" بترسيخ الضم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
784

وافق الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على بناء أكثر من ألفي وحدة استيطانية جديدة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

وبيّنت لجنة التخطيط التابعة لوزارة الدفاع التي تشرف على الشؤون المدنية في الأراضي المحتلة، أنها ستشرف على بناء 2166 وحدة في الضفة الغربية، وفقاً لـ"فرانس 24".

من جانبها، أوضحت منظمة "السلام الآن" غير الحكومية المعارضة للاستيطان، أن هذا التوسع الاستيطاني يشير إلى رفض "إسرائيل" إقامة دولة فلسطينية، ويوجّه ضربة إلى آمال تحقيق سلام إسرائيلي عربي أوسع.

وأضافت أنه من المتوقع الموافقة على بناء ألفي وحدة سكنية استيطانية أخرى غداً.

واتهمت "السلام الآن" أن "نتنياهو" يمضي قدماً وبكامل قوته نحو ترسيخ الضم الفعلي للضفة الغربية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,906
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,475
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,898
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,390

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة