النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مدرب "بوهانج": سأعود من "الرياض" حاملاً الكأس "الآسيوي"

يقابل الهلال في نهائي دوري أبطال آسيا

وعد كيم جي دونغ المدير الفني لفريق بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي، جماهير فريقه بتحقيق لقب دوري أبطال آسيا من قلب الرياض، وتحديداً من أمام الهلال.

وقال المدير الفني الذي سبق له تحقيق لقب دوري أبطال آسيا عام 2009 عندما كان لاعباً للفريق أنه ولاعبي فريقه سيكون عليهم تمثيل كوريا التمثيل المشرف في مباراة النهائي.

وقال "دونغ" في تصريحات للصحف هناك: "سأبذل قصارى جهدي لتقديم صورة جيدة ونتائج جيدة للنهائي كفريق يمثل كوريا".

وكان بوهانج قد حقق فوزاً مثيراً على فريق أولسان حيث كان قاب قوسين أو أدنى من الخروج، لكن الفريق نجح في تحقيق هدف التعادل في الدقيقة 89 من عمر المباراة ليفوز لاحقاً بركلات الترجيح.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
مدرب "بوهانج": سأعود من "الرياض" حاملاً الكأس "الآسيوي"
سبق

وعد كيم جي دونغ المدير الفني لفريق بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي، جماهير فريقه بتحقيق لقب دوري أبطال آسيا من قلب الرياض، وتحديداً من أمام الهلال.

وقال المدير الفني الذي سبق له تحقيق لقب دوري أبطال آسيا عام 2009 عندما كان لاعباً للفريق أنه ولاعبي فريقه سيكون عليهم تمثيل كوريا التمثيل المشرف في مباراة النهائي.

وقال "دونغ" في تصريحات للصحف هناك: "سأبذل قصارى جهدي لتقديم صورة جيدة ونتائج جيدة للنهائي كفريق يمثل كوريا".

وكان بوهانج قد حقق فوزاً مثيراً على فريق أولسان حيث كان قاب قوسين أو أدنى من الخروج، لكن الفريق نجح في تحقيق هدف التعادل في الدقيقة 89 من عمر المباراة ليفوز لاحقاً بركلات الترجيح.

21 أكتوبر 2021 - 15 ربيع الأول 1443
03:30 PM

مدرب "بوهانج": سأعود من "الرياض" حاملاً الكأس "الآسيوي"

يقابل الهلال في نهائي دوري أبطال آسيا

A A A
محمد السيّد - الرياض
0
198

وعد كيم جي دونغ المدير الفني لفريق بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي، جماهير فريقه بتحقيق لقب دوري أبطال آسيا من قلب الرياض، وتحديداً من أمام الهلال.

وقال المدير الفني الذي سبق له تحقيق لقب دوري أبطال آسيا عام 2009 عندما كان لاعباً للفريق أنه ولاعبي فريقه سيكون عليهم تمثيل كوريا التمثيل المشرف في مباراة النهائي.

وقال "دونغ" في تصريحات للصحف هناك: "سأبذل قصارى جهدي لتقديم صورة جيدة ونتائج جيدة للنهائي كفريق يمثل كوريا".

وكان بوهانج قد حقق فوزاً مثيراً على فريق أولسان حيث كان قاب قوسين أو أدنى من الخروج، لكن الفريق نجح في تحقيق هدف التعادل في الدقيقة 89 من عمر المباراة ليفوز لاحقاً بركلات الترجيح.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,281
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,664
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,969
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,082

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة