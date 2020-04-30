قدم أكثر من 28 أخصائيًا اجتماعيًا تابعون للتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية أكثر من 10 آلاف استشارة طبية لنزلاء 8 محاجر صحية على مستوى المنطقة منذ بدء عمل المحاجر بعد ظهور فيروس كورونا المستجد. وأكدت إدارة التجمع الصحي الأول في المنطقة الشرقية أن الأخصائيين الاجتماعيين يعملون على تقديم الدعم النفسي والمعنوي للنزلاء، والتوجيه والإرشاد، والتواصل مع النزلاء والرد على استفساراتهم وتفقد أوضاعهم والمساعدة في توفير احتياجاتهم الخارجية، وإبلاغهم بمواعيد أخذ العينات والنتائج ومواعيد الخروج وتنسيق نقل النزلاء إلى مساكنهم بعد إتمام فترة الحجر الصحي وثبوت خلوهم من فيروس كورونا. وأوضحت أن قرابة 500 كادر من كوادرها يعملون على مدار الساعة لخدمة نزلاء المحاجر الصحية، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها منذ وقت مبكر للقادمين من خارج المملكة عبر الرحلات الدولية لضمان سلامتهم، مشيرة إلى أن الكوادر العاملة هيمن الكفاءات المدربة للتعامل مع مثل هذه الحالات، ويتمثلون في أطباء وتمريض وأخصائي صحة البيئة والصحة الوقائية وفنيي المختبرات والإداريين والأخصائيين الاجتماعيين.

أكثر من 10 آلاف استشارة طبية لنزلاء محاجر كورونا بالشرقية عبدالله السالم سبق 2020-04-30 قدم أكثر من 28 أخصائيًا اجتماعيًا تابعون للتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية أكثر من 10 آلاف استشارة طبية لنزلاء 8 محاجر صحية على مستوى المنطقة منذ بدء عمل المحاجر بعد ظهور فيروس كورونا المستجد.



وأكدت إدارة التجمع الصحي الأول في المنطقة الشرقية أن الأخصائيين الاجتماعيين يعملون على تقديم الدعم النفسي والمعنوي للنزلاء، والتوجيه والإرشاد، والتواصل مع النزلاء والرد على استفساراتهم وتفقد أوضاعهم والمساعدة في توفير احتياجاتهم الخارجية، وإبلاغهم بمواعيد أخذ العينات والنتائج ومواعيد الخروج وتنسيق نقل النزلاء إلى مساكنهم بعد إتمام فترة الحجر الصحي وثبوت خلوهم من فيروس كورونا.



وأوضحت أن قرابة 500 كادر من كوادرها يعملون على مدار الساعة لخدمة نزلاء المحاجر الصحية، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها منذ وقت مبكر للقادمين من خارج المملكة عبر الرحلات الدولية لضمان سلامتهم، مشيرة إلى أن الكوادر العاملة هيمن الكفاءات المدربة للتعامل مع مثل هذه الحالات، ويتمثلون في أطباء وتمريض وأخصائي صحة البيئة والصحة الوقائية وفنيي المختبرات والإداريين والأخصائيين الاجتماعيين.

30 إبريل 2020 - 7 رمضان 1441 05:29 PM

أكثر من 10 آلاف استشارة طبية لنزلاء محاجر كورونا بالشرقية قدمتها الكوادر العاملة في التجمع الصحي الأول في المنطقة





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قدم أكثر من 28 أخصائيًا اجتماعيًا تابعون للتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية أكثر من 10 آلاف استشارة طبية لنزلاء 8 محاجر صحية على مستوى المنطقة منذ بدء عمل المحاجر بعد ظهور فيروس كورونا المستجد.



وأكدت إدارة التجمع الصحي الأول في المنطقة الشرقية أن الأخصائيين الاجتماعيين يعملون على تقديم الدعم النفسي والمعنوي للنزلاء، والتوجيه والإرشاد، والتواصل مع النزلاء والرد على استفساراتهم وتفقد أوضاعهم والمساعدة في توفير احتياجاتهم الخارجية، وإبلاغهم بمواعيد أخذ العينات والنتائج ومواعيد الخروج وتنسيق نقل النزلاء إلى مساكنهم بعد إتمام فترة الحجر الصحي وثبوت خلوهم من فيروس كورونا.



وأوضحت أن قرابة 500 كادر من كوادرها يعملون على مدار الساعة لخدمة نزلاء المحاجر الصحية، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها منذ وقت مبكر للقادمين من خارج المملكة عبر الرحلات الدولية لضمان سلامتهم، مشيرة إلى أن الكوادر العاملة هيمن الكفاءات المدربة للتعامل مع مثل هذه الحالات، ويتمثلون في أطباء وتمريض وأخصائي صحة البيئة والصحة الوقائية وفنيي المختبرات والإداريين والأخصائيين الاجتماعيين.