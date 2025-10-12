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لفك الاختناقات.. أمانة جدة تفتتح جسر "صاري" مع "الملك فهد" في الاتجاهين

كلّف أكثر من 92 مليون ريال وبطول 800 متر شامل المنحدرات

افتتحت أمانة محافظة جدة الحركة المرورية على جسر طريق "صاري" شمال المحافظة مع طريق الملك فهد "الستين" في جزئه الشمالي، ليصبح الطريق سالكاً أمام المركبات في الاتجاهين (شرق – غرب) فيما يجري استكمال أعمال المشروع في طريق الخدمة والجزء المتبقي أسفل الجسر.

ويأتي تنفيذ جسر "صاري" ضمن خطة تحرير الحركة المرورية وفك الاختناقات في المحاور والتقاطعات الرئيسية في أنحاء المحافظة بتكلفة إجمالية تبلغ 92.767.500 ريال، والمشروع عبارة عن تنفيذ جسر على شارع صاري عند تقاطعه مع طريق الملك فهد "الستين" (شرق – غرب) بطول 800 متر شامل المنحدرات، بواقع مسارين في كل اتجاه للجسر الواحد بينهما مسافة 10 أمتار تفصل المنشأ الخرساني إلى جسرين.

واشتمل المشروع على نقل مجسم الفلك القائم وتغيير موقعه بمحاذاة الجسر بهدف تحرير الحركة المرورية على محور صاري ولفك الاختناقات المرورية بالمنطقة وتسهيل الحركة لمستخدمي الطريق، بالإضافة إلى الخدمات التكميلية والمرافق.

في غضون ذلك يحقق الجسر بجانب تحرير طريق "صاري" تحرير كامل للحركة المرورية على محور طريق الملك فهد بين الشمال والجنوب من منطقة وسط المدينة "البلد" حتى مطار الملك عبدالعزيز، ويسهم في تخفيف العبء على محور طريق المدينة المنورة، كما يقلل أزمنة الرحلات على طريق الملك فهد، ويقلل التأثير السلبي على البيئة والمناطق والاستخدامات المحيطة بالموقع.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لفك الاختناقات.. أمانة جدة تفتتح جسر "صاري" مع "الملك فهد" في الاتجاهين
سبق

افتتحت أمانة محافظة جدة الحركة المرورية على جسر طريق "صاري" شمال المحافظة مع طريق الملك فهد "الستين" في جزئه الشمالي، ليصبح الطريق سالكاً أمام المركبات في الاتجاهين (شرق – غرب) فيما يجري استكمال أعمال المشروع في طريق الخدمة والجزء المتبقي أسفل الجسر.

ويأتي تنفيذ جسر "صاري" ضمن خطة تحرير الحركة المرورية وفك الاختناقات في المحاور والتقاطعات الرئيسية في أنحاء المحافظة بتكلفة إجمالية تبلغ 92.767.500 ريال، والمشروع عبارة عن تنفيذ جسر على شارع صاري عند تقاطعه مع طريق الملك فهد "الستين" (شرق – غرب) بطول 800 متر شامل المنحدرات، بواقع مسارين في كل اتجاه للجسر الواحد بينهما مسافة 10 أمتار تفصل المنشأ الخرساني إلى جسرين.

واشتمل المشروع على نقل مجسم الفلك القائم وتغيير موقعه بمحاذاة الجسر بهدف تحرير الحركة المرورية على محور صاري ولفك الاختناقات المرورية بالمنطقة وتسهيل الحركة لمستخدمي الطريق، بالإضافة إلى الخدمات التكميلية والمرافق.

في غضون ذلك يحقق الجسر بجانب تحرير طريق "صاري" تحرير كامل للحركة المرورية على محور طريق الملك فهد بين الشمال والجنوب من منطقة وسط المدينة "البلد" حتى مطار الملك عبدالعزيز، ويسهم في تخفيف العبء على محور طريق المدينة المنورة، كما يقلل أزمنة الرحلات على طريق الملك فهد، ويقلل التأثير السلبي على البيئة والمناطق والاستخدامات المحيطة بالموقع.

12 أكتوبر 2020 - 25 صفر 1442
03:50 PM

لفك الاختناقات.. أمانة جدة تفتتح جسر "صاري" مع "الملك فهد" في الاتجاهين

كلّف أكثر من 92 مليون ريال وبطول 800 متر شامل المنحدرات

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عبدالله الراجحي - جدة
3
2,887

افتتحت أمانة محافظة جدة الحركة المرورية على جسر طريق "صاري" شمال المحافظة مع طريق الملك فهد "الستين" في جزئه الشمالي، ليصبح الطريق سالكاً أمام المركبات في الاتجاهين (شرق – غرب) فيما يجري استكمال أعمال المشروع في طريق الخدمة والجزء المتبقي أسفل الجسر.

ويأتي تنفيذ جسر "صاري" ضمن خطة تحرير الحركة المرورية وفك الاختناقات في المحاور والتقاطعات الرئيسية في أنحاء المحافظة بتكلفة إجمالية تبلغ 92.767.500 ريال، والمشروع عبارة عن تنفيذ جسر على شارع صاري عند تقاطعه مع طريق الملك فهد "الستين" (شرق – غرب) بطول 800 متر شامل المنحدرات، بواقع مسارين في كل اتجاه للجسر الواحد بينهما مسافة 10 أمتار تفصل المنشأ الخرساني إلى جسرين.

واشتمل المشروع على نقل مجسم الفلك القائم وتغيير موقعه بمحاذاة الجسر بهدف تحرير الحركة المرورية على محور صاري ولفك الاختناقات المرورية بالمنطقة وتسهيل الحركة لمستخدمي الطريق، بالإضافة إلى الخدمات التكميلية والمرافق.

في غضون ذلك يحقق الجسر بجانب تحرير طريق "صاري" تحرير كامل للحركة المرورية على محور طريق الملك فهد بين الشمال والجنوب من منطقة وسط المدينة "البلد" حتى مطار الملك عبدالعزيز، ويسهم في تخفيف العبء على محور طريق المدينة المنورة، كما يقلل أزمنة الرحلات على طريق الملك فهد، ويقلل التأثير السلبي على البيئة والمناطق والاستخدامات المحيطة بالموقع.

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