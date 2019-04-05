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شاهد .. مكافحة التبغ ببيشة تضبط وتتلف 18 طنًا من مادة التنباك الممنوعة

تقدر قيمتها السوقية بنحو 7 ملايين ريال وتم إتلافها بمشاركة بلدية النقيع

تَمَكّن فريق اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ ببيشة، بمشاركة من رجال الأمن بنقطة تفتيش جمعور التابعة لشرطة النقيع في بيشة، من ضبط حمولة تنباك يقدر وزنها بـ 18 طنًا وقيمتها السوقية تقدر بنحو 7 ملايين ريال.

وتفصيلاً، نجحت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ في بيشة بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في ضبط شاحنة محملة بمادة التنباك الممنوع الاتجار به أو تداوله، وتم إتلاف كامل الحمولة بمشاركة بلدية النقيع.

وتهدف اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ، إلى رسم السياسات العامة لمساعدة المدخنين, وحماية غير المدخنين، وبخاصة صغار السن، وتحديد الحد الأعلى المسموح به من النيكوتين والقطران وغير ذلك من المواد الضارة في السجائر المستوردة، والتخطيط للأنشطة المختلفة التي تهدف إلى الحد من تعاطي التبغ وتُسهم في الإقلاع عنه وتنفيذها ومتابعتها ورفع درجة الوعي لدى أفراد المجتمع عن التبغ.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد .. مكافحة التبغ ببيشة تضبط وتتلف 18 طنًا من مادة التنباك الممنوعة
سبق

تَمَكّن فريق اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ ببيشة، بمشاركة من رجال الأمن بنقطة تفتيش جمعور التابعة لشرطة النقيع في بيشة، من ضبط حمولة تنباك يقدر وزنها بـ 18 طنًا وقيمتها السوقية تقدر بنحو 7 ملايين ريال.

وتفصيلاً، نجحت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ في بيشة بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في ضبط شاحنة محملة بمادة التنباك الممنوع الاتجار به أو تداوله، وتم إتلاف كامل الحمولة بمشاركة بلدية النقيع.

وتهدف اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ، إلى رسم السياسات العامة لمساعدة المدخنين, وحماية غير المدخنين، وبخاصة صغار السن، وتحديد الحد الأعلى المسموح به من النيكوتين والقطران وغير ذلك من المواد الضارة في السجائر المستوردة، والتخطيط للأنشطة المختلفة التي تهدف إلى الحد من تعاطي التبغ وتُسهم في الإقلاع عنه وتنفيذها ومتابعتها ورفع درجة الوعي لدى أفراد المجتمع عن التبغ.

05 إبريل 2019 - 29 رجب 1440
01:56 AM

شاهد .. مكافحة التبغ ببيشة تضبط وتتلف 18 طنًا من مادة التنباك الممنوعة

تقدر قيمتها السوقية بنحو 7 ملايين ريال وتم إتلافها بمشاركة بلدية النقيع

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سويد الحارثي - بيشة
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1,809

تَمَكّن فريق اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ ببيشة، بمشاركة من رجال الأمن بنقطة تفتيش جمعور التابعة لشرطة النقيع في بيشة، من ضبط حمولة تنباك يقدر وزنها بـ 18 طنًا وقيمتها السوقية تقدر بنحو 7 ملايين ريال.

وتفصيلاً، نجحت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ في بيشة بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في ضبط شاحنة محملة بمادة التنباك الممنوع الاتجار به أو تداوله، وتم إتلاف كامل الحمولة بمشاركة بلدية النقيع.

وتهدف اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ، إلى رسم السياسات العامة لمساعدة المدخنين, وحماية غير المدخنين، وبخاصة صغار السن، وتحديد الحد الأعلى المسموح به من النيكوتين والقطران وغير ذلك من المواد الضارة في السجائر المستوردة، والتخطيط للأنشطة المختلفة التي تهدف إلى الحد من تعاطي التبغ وتُسهم في الإقلاع عنه وتنفيذها ومتابعتها ورفع درجة الوعي لدى أفراد المجتمع عن التبغ.

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