تركيا.. 23 وفاة و972 إصابة جديدة بكورونا

ارتفع إجمالي الإصابات بالبلاد إلى 152587 حالة

سجلت وزارة الصحة التركية، اليوم الأربعاء، 972 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 152587.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 23 حالة وفاة جديدة، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 4222.

وأوضحت بيانات وزارة الصحة التركية أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 113987 شخصًا حتى الآن.